قانون جديد لتحديد مصدر "التزييف العميق" عبر الإنترنت.. تعرف على "COPIED"

في محاولة لمكافحة صعود التزييف العميق الناتج عن الذكاء الاصطناعي، قدم المشرعون الأمريكيون مشروع قانون حمل اسم "COPIED" يطلب من المنصات عبر الإنترنت السماح للمستخدمين بوضع علامة على محتوى الذكاء الاصطناعي تعطي معلومات حول أصله.

وهذه مجرد واحدة من العديد من إرشادات الشفافية المقترحة في مشروع القانون، التي تهدف إلى جعل اكتشاف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي والمصادقة عليه أسهل بكثير.

وصلت مشكلة التزييف العميق عبر الإنترنت إلى ذروتها عندما ظهرت صور واضحة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي للمغنية الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت على منصة إكس، في يناير الماضي.

وأدى الحادث إلى دعوات لتمرير تشريع جديد من قبل مجلس الشيوخ الأمريكي؛ من أجل معالجة التهديد المتزايد لإساءة استخدام التزييف العميق.

ولكبح مثل هذه الممارسات، يتم العمل على قانون "COPIED" الذي سيعيد للمبدعين، بمن في ذلك الصحفيون والفنانون والموسيقيون المحليون، إمكانية السيطرة على محتواهم من خلال عملية كشف المصدر والعلامة المائية التي تحدد محتوى الذكاء الاصطناعي.

ما هو مشروع القانون الجديد؟

لسنوات عديدة، أشار الخبراء إلى أن العقبة الأولى في معالجة التزييف العميق هي تحديد ما هو مزيف أو غير مزيف.

الجدير بالذكر أن مشروع قانون "COPIED" يعرّف مصطلح التزييف العميق بأنه محتوى اصطناعي أو محتوى معدل صناعيًا يبدو أصليًا لشخص عاقل، ويخلق فهمًا أو انطباعًا خاطئًا.

ووفقًا لمشروع القانون، سيشمل ذلك الصور ومقاطع الفيديو والمقاطع الصوتية والنصوص التي تم إنشاؤها بالكامل أو تعديلها بشكل كبير باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

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سيتم تطبيق أحكام مشروع القانون على أي تطبيق أو منصة عبر الإنترنت، تحقق إيرادات سنوية قدرها 50 مليون دولار، أو لديها أكثر من 25 مليون مستخدم نشط شهريًا لمدة ثلاثة أشهر متواصلة.

بموجب مشروع القانون، يتعين على الشركات المسؤولة عن تطوير أو نشر نماذج الذكاء الاصطناعي أن تمنح المستخدمين خيار إرفاق معلومات مصدر المحتوى.

وهذا يعني أن الأنظمة الأساسية، مثل إنستغرام أو بحث غوغل أو غيرها، يجب أن تسمح للمستخدمين بوضع علامة على الصورة التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي بمعلومات سياقية، مثل المصدر والتاريخ وما إلى ذلك، بتنسيق يمكن قراءته آليًا.

ويمتد هذا المطلب أيضًا إلى المحتوى الرقمي المحمي بحقوق الطبع والنشر. ويمنح مشروع القانون المنصات عامين للامتثال.

عواقب إزالة العلامات

في خطوة حاسمة، يقترح مشروع القانون أن إزالة أو التلاعب بمعلومات المصدر المضاف إلى المحتوى الاصطناعي يجب أن يكون غير قانوني لأي شخص، باستثناء الحالات التي تتم فيها إزالة معلومات مصدر المحتوى لأغراض بحثية.

كما يحظر على المنصات استخدام المواد المحمية بحقوق الطبع والنشر مع معلومات مصدر المحتوى لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي أو إنشاء المحتوى.

ومن شأن هذه الإجراءات أن تمنح أصحاب المحتوى، مثل الصحفيين والفنانين وكتاب الأغاني وغيرهم، القدرة على حماية عملهم وتحديد شروط الاستخدام للمحتوى الخاص بهم، والحق الصريح في مقاضاة الشركات المخالفة.

ويقترح مشروع القانون أيضًا تنظيم مسابقات بجوائز كبرى لمن يمكنه تطوير أدوات تساعد على تصنيف واكتشاف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي، والقيام بحملات توعية عامة حول المحتوى الاصطناعي والتزييف العميق.