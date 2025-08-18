كيف تستخدم ميزة "بطاقات الاتصال" الجديدة على هاتف أندرويد؟

بعد أشهر من التجارب، أطلقت غوغل ميزة تضفي لمسة جمالية على هاتفك عند تلقي مكالمة من صديق أو فرد من العائلة.

وكانت قد انتشرت أخبار في أواخر يوليو/تموز الماضي، تفيد بأن غوغل تعمل على ميزة "بطاقات الاتصال" الجديدة لتطبيق جهات الاتصال، وبالفعل، بدأت الشركة الآن بطرح هذه الميزة على نطاق واسع.

وعند تلقي مكالمة على هاتف أندرويد، سترى شاشة اتصال واردة قياسية تحتوي على اسم الشخص ورقمه وصورته الشخصية، لكن ميزة "بطاقات الاتصال" تتيح لك تحسين هذه الميزة قليلاً، حيث ستسمح لك اختيار صورة بملء الشاشة ونص مخصص لعرضه على الصورة لكل جهة اتصال.

كيفية استخدامها

ومع توفر بطاقات الاتصال للجميع، إليك دليل سريع يوضح لك مكان هذه الميزة وكيفية استخدامها، لكن قبل أن نوضح لك كيفية استخدام بطاقات الاتصال، يجب الإشارة إلى أن غوغل بدأت إطلاق بطاقات الاتصال لأول مرة منذ يومين.

وكما هو معتاد من غوغل، قد يستغرق الأمر بعض الوقت قبل أن تصبح الميزة متاحة على هاتفك.

في جميع الأحوال، للوصول إلى هذه الميزة، افتح تطبيق جهات اتصال غوغل على هاتفك، وحدد جهة اتصال وانقر على "محاولة إضافة بطاقة اتصال".

بعد ذلك، أضف صورة لبطاقة الاتصال هذه، وهنا يمكنك استخدام تطبيق الكاميرا أو اختيار صورة من معرض الصور على جهازك، أو اختيار صورة من صور غوغل.

ولتخصيص بطاقة الاتصال يمكنك استخدام إصبع واحد لتحريك صورتك واستخدام إصبعين لتكبيرها وقصها.

كذلك يمكنك اختيار نمط الخط ولون النص الذي ستكتبه عليها، وبعد القيام بجميع التعديلات انقر على "تم" في أعلى يمين الشاشة عند الانتهاء، وهذا كل ما في الأمر.

والآن، عند تلقي مكالمة من جهة الاتصال هذه، سترى بطاقة الاتصال الشخصية الخاصة بها بدلاً من شاشة المكالمات الواردة المعتادة والمملة.

إنها طريقة لطيفة لإضفاء لمسة جمالية على هاتفك عند تلقي مكالمة من صديق أو فرد من العائلة، وهذه اللمسات الصغيرة تشكل فرقاً كبيراً أحياناً.