شركة سياحية تحمل الركاب للفضاء بالمناطيد عبر موانئ عائمة

تقوم شركة فضائية أمريكية، تهدف إلى إرسال السياح إلى الفضاء، باستخدام بالونات ضخمة، وشراء السفن لتحويلها إلى "موانئ فضائية عائمة".

واستحوذت شركة Space Perspective ومقرها فلوريدا على سفينة شحن يبلغ طولها 292 قدمًا من شركة بناء السفن في لوس أنجلوس Edison Chouest Offshore.

وستصبح السفينة المسماة MS Voyager أول "ميناء فضاء بحري" في العالم لرحلات الفضاء البشرية - والأولى في أسطول عالمي مخطط تديره Space Perspective.

وسيستضيف أسطول سفن الشحن عمليات إطلاق كبسولات Space Neptune، كبسولة الركاب الفاخرة للشركة والتي سيتم نقلها إلى الفضاء بواسطة بالون منتفخ بحجم ملعب كرة القدم.

وتبيع Space Perspective حاليًا رحلات على كبسولات Space Neptune مقابل 125.000 دولار، والتي ستمنح المسافرين رحلات "آمنة ومستدامة" إلى حافة الفضاء وإطلالات "مجنونة" على الأرض.

وسيتمكن الركاب من استمتاع أعينهم بإطلالات 360 درجة على الأرض أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتي تأتي كاملة مع حمام وبار وشبكة Wi-Fi على متن الطائرة.

وسيتم إطلاق كل كبسولة اعتبارًا من عام 2024، وستستغرق ما يصل إلى 8 ضيوف في الستراتوسفير، على ارتفاع حوالي 100000 قدم (19 ميلاً) فوق سطح كوكبنا، في رحلة تستغرق 6 ساعات.

ورغم أنه تم بيع رحلات الفضاء لعام 2024، لكن لا يزال بإمكان العملاء حجز مقاعدهم الآن لعام 2025، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، ويتعين على المشترين وضع وديعة بقيمة 1000 دولار مقدمًا ودفع الباقي لاحقًا.