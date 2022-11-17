شركة سياحية تحمل الركاب للفضاء بالمناطيد عبر موانئ عائمة
تقوم شركة فضائية أمريكية، تهدف إلى إرسال السياح إلى الفضاء، باستخدام بالونات ضخمة، وشراء السفن لتحويلها إلى "موانئ فضائية عائمة".
واستحوذت شركة Space Perspective ومقرها فلوريدا على سفينة شحن يبلغ طولها 292 قدمًا من شركة بناء السفن في لوس أنجلوس Edison Chouest Offshore.
وستصبح السفينة المسماة MS Voyager أول "ميناء فضاء بحري" في العالم لرحلات الفضاء البشرية - والأولى في أسطول عالمي مخطط تديره Space Perspective.
وسيستضيف أسطول سفن الشحن عمليات إطلاق كبسولات Space Neptune، كبسولة الركاب الفاخرة للشركة والتي سيتم نقلها إلى الفضاء بواسطة بالون منتفخ بحجم ملعب كرة القدم.
وتبيع Space Perspective حاليًا رحلات على كبسولات Space Neptune مقابل 125.000 دولار، والتي ستمنح المسافرين رحلات "آمنة ومستدامة" إلى حافة الفضاء وإطلالات "مجنونة" على الأرض.
وسيتمكن الركاب من استمتاع أعينهم بإطلالات 360 درجة على الأرض أثناء وجودهم داخل الكبسولة، والتي تأتي كاملة مع حمام وبار وشبكة Wi-Fi على متن الطائرة.
وسيتم إطلاق كل كبسولة اعتبارًا من عام 2024، وستستغرق ما يصل إلى 8 ضيوف في الستراتوسفير، على ارتفاع حوالي 100000 قدم (19 ميلاً) فوق سطح كوكبنا، في رحلة تستغرق 6 ساعات.
ورغم أنه تم بيع رحلات الفضاء لعام 2024، لكن لا يزال بإمكان العملاء حجز مقاعدهم الآن لعام 2025، وفقًا لموقع الشركة على الإنترنت، ويتعين على المشترين وضع وديعة بقيمة 1000 دولار مقدمًا ودفع الباقي لاحقًا.
ويقود شركة Space Perspective سياحة الفضاء كل من الزوجين Taber MacCallum و Jane Poynter، اللذين أسسا الشركة في عام 2019.
ووفقًا للشركة، توفر موانئ الفضاء البحرية ظروف إطلاق مثالية بطريقتين - أولاً، بمجرد إطلاقها، يمكن أن تتحرك بالونات الفضاء مع نسيم البحر. ثانيًا، على عكس الموانئ البرية التقليدية، يمكن للسفن الملاحة إلى مناطق الطقس الجيد، مما يسمح بعمليات على مدار العام داخل منطقة معينة.
ويعني كلا العاملين أنه ستكون هناك فرص إطلاق أكثر تكرارًا، بالإضافة إلى المزيد من الخيارات للوقت من اليوم، بما في ذلك رحلات شروق الشمس وغروبها.
علاوة على ذلك، سيكون من الممكن إجراء عمليات الإطلاق في أجزاء مختلفة من العالم، والتي ستمنح العملاء مناظر مذهلة لأجزاء مختلفة من الأرض أثناء الصعود والهبوط.
وقال بوينتر: "سيغير منظور الفضاء علاقتك بكوكبنا من خلال توفير تجربة رائد الفضاء المثالية لمشاهدة الأرض من سواد الفضاء".
وأضاف: "تعمل إزالة الحدود الجغرافية للإطلاق والهبوط على تسريع مهمتنا المتمثلة في جعل هذه التجربة التحويلية في متناول العالم والسوق الدولية - بأمان وموثوقية وبأقل تأثير على كوكبنا".
وعلى عكس الرحلات القائمة على الصواريخ، تعد Space Perspective بتجربة هادئة حيث يتم دفع جرابها الكروي إلى طبقة الستراتوسفير على الكوكب بواسطة بالون.
وسيكون منظور الفضاء حول الاسترخاء، حيث سيتحرك البالون بسرعة 12 ميلاً فقط في الساعة أثناء الصعود والهبوط.
ويستغرق الإطلاق حوالي ساعتين للوصول إلى ارتفاع 19 ميلاً (30 كم) - رسميًا في الستراتوسفير، الطبقة الثانية من الغلاف الجوي للأرض.
وأثناء الصعود، سيتمكن الركاب من رؤية مسافة تصل إلى 450 ميلاً في كل اتجاه، وفي ذروة الارتفاع سيرون السواد الكلي للفضاء وانحناء الأرض.
وطوال الرحلة، سيتم إعطاء المسافرين وجبة الإفطار، ويمكنهم طلب المشروبات والجلوس في مقاعدهم الفخمة مع الاستمتاع بالمناظر الحصرية.
وستتمكن كبسولات نبتون المتعددة من سفينة الفضاء من رؤية بعضها البعض في الفضاء من 20 إلى 30 ميلاً، وستكون أيضًا مرئية للأشخاص على الأرض.
وعندما يحين وقت العودة إلى الأرض في نهاية الرحلة في كبسولة سفينة الفضاء نبتون المضغوطة، يوفر مخروط الرش المعلق في قاعدته "هبوطًا سلسًا ولطيفًا للمياه".
وستصل القوارب بعد ذلك لتثبيت الكبسولة، والتي سيتم رفعها مرة أخرى إلى ميناء الفضاء البحري بواسطة إطار مصمم خصيصًا.
اشترى العملاء بالفعل كبسولات كاملة للمناسبات الجماعية، ويريد البعض إقامة حفلات زفافهم هناك، وفقًا للشركة، التي بدأت بيع الرحلات الجوية في نهاية يونيو 2021. وقد يحتفل آخرون بعيد ميلادهم التاريخي على متن كبسولة أو يأخذون حدثًا مؤسسيًا إلى آفاق جديدة، وفقًا للشركة.