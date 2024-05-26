"أمازون" و"ميتا": مخاوف الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها

صرَّح المسؤولون التنفيذيون في "أمازون" و"ميتا" بأن بعض المخاوف بشأن الذكاء الاصطناعي مبالغ فيها، وأن قواعد الاتحاد الأوروبي الشاملة الجديدة للذكاء الاصطناعي تعرقل الابتكار.

جاء ذلك بعد أن أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر النهائي لقانون الذكاء الاصطناعي في الوقت الذي اجتمع فيه قادة التكنولوجيا في باريس لحضور مؤتمر "VivaTech" السنوي.

ويستعد هذا القانون، الأول من نوعه، لإعادة تشكيل كيفية استخدام الشركات والمنظمات الأخرى في أوروبا للذكاء الاصطناعي في كل شيء، بدءًا من قرارات الرعاية الصحية وحتى حفظ الأمن.

ويفرض القانون حظرًا شاملًا على استخدام التكنولوجيا بطرق اعتبرتها بعض الشركات غير مقبولة، وتنشئ اللوائح الأوروبية أيضًا التزامات إفصاح جديدة لشركات الذكاء الاصطناعي الكبيرة، وتتطلب المزيد من الشفافية بشأن استخدامات الذكاء الاصطناعي التي تعد عالية المخاطر، مثل التعليم والتوظيف.

آراء الرؤساء التنفيذيين

بالنسبة لرئيس الذكاء الاصطناعي في شركة "ميتا" يان ليكون، فإن السؤال الكبير حول القانون الجديد هو هل ينبغي أصلًا تنظيم البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي؟

من جهته لا يتفق يان ليكون، المعروف على نطاق واسع بأنه أحد عرَّابي الذكاء الاصطناعي أيضًا، مع المخاوف من أن الذكاء الاصطناعي قد يتفوق قريبًا على الذكاء البشري.

أما إيلون ماسك فيقول إن الذكاء الاصطناعي سيستولي على جميع وظائفنا، لكنه لا يعتقد أنه في وقت قريب، وأن الأمر سيكون بهذه الخطورة.

وأضاف أن أنظمة الذكاء الاصطناعي قد تصبح أكثر ذكاءً في المستقبل، ولكن بعد ذلك سيتم تصميمها بضمانات مناسبة، مشيرًا أن محاولة معرفة كيفية جعل أنظمة الذكاء الاصطناعي فائقة الذكاء في المستقبل آمنة، تشبه التساؤل، في العام 1925، كيف نجعل النقل النفاث آمنًا؟ ولم يتم حينها اختراع النقل النفاث بعد.

أما فيرنر فوغلز، كبير مسؤولي التكنولوجيا في أمازون، فقال إن تنظيم الذكاء الاصطناعي يمكن أن يخنق الابتكار في بعض المجالات.