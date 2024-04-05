بسبب الذكاء الاصطناعي.. شركة "EXL Service" تستغني عن المئات من موظفيها

أعلنت شركة "EXL Service" المتخصصة في الخدمات الرقمية، إلغاء 800 وظيفة، وقالت إنها تتجه نحو تسريح 400 موظف، ومنح 400 موظف آخرين الفرصة لإعادة توظيفهم في مكان آخر.

وقام مزود الخدمات الرقمية بإعادة تموضعه لتلبية طلب العملاء على الذكاء الاصطناعي التوليدي، وفقًا لصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية.

وبحسب الصحيفة، تقلص الشركة، التي توظف حوالي 55 ألف شخص على مستوى العالم، عدد الموظفين المبتدئين في تحليل البيانات والعمليات الرقمية في الولايات المتحدة والهند.

وفي المقابل، تتولَّى الشركة توظيف عمّال يتمتعون بمهارات متقدمة في مجالي الذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي التوليدي.

وقال ممثل الشركة: "نحن بحاجة إلى التأكد من أنّ مهاراتنا تتوافق بشكل وثيق مع الاحتياجات المتطورة لعملائنا، وهذا يتضمن جلب أفضل المواهب ذات الخبرة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي".

وجاءت هذه الخطوة في أعقاب سلسلة من عمليات تسريح العمال في شركات التكنولوجيا بهدف تحويل العمال والموارد من الجهود ذات الأولوية المنخفضة إلى الذكاء الاصطناعي، بهدف جذب الاهتمام التجاري المتزايد باستخدام حلول الذكاء الاصطناعي.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ العاملين في مجال التكنولوجيا الذين تم تسريحهم، مؤخرًا، يواجهون واقعًا جديدًا قاسيًا، فالوظائف المتاحة لأولئك الذين لا يتمتعون بمهارات الذكاء الاصطناعي نادرة، وفق وصفها.

وأشارت الصحيفة إلى إن العقود الجديدة التي يتم التوقيع عليها هذه الأيام هي بمثابة خطط لتوفير التكاليف تعتمد على الذكاء الاصطناعي، أو تحتوي على بعض مكونات الذكاء الاصطناعي.