قد تساعدك ميزات عديدة في هاتفك النقال، على الاسترخاء قبل النوم، من خلال كتم صوت الإشعارات، والالتزام بجدول نوم منتظم، بهدف الحصول على مزيد من الراحة.

ويمكن لميزة مراقبة النوم في الهواتف والساعات الذكية وغيرها من الأدوات القابلة للارتداء، تتبع مقدار النوم الذي تحصل عليه.

وتأتي الهواتف الذكية الحالية بأدوات تهدف إلى تسهيل دخولك إلى عالم النوم من خلال وضعك في الإطار الذهني الصحيح.

تحديد جدول النوم

وإلى جانب تشجيع مراقبة ما تأكله وتشربه قبل النوم، ينصح العديد من الأطباء بالذهاب إلى النوم، والاستيقاظ في أوقات منتظمة كل يوم.

ولكي تتذكر هذا الأمر، يمكنك ضبط منبه ليلي، إذ تتيح لك معظم الهواتف الذكية إعداد جدول نوم روتيني للأسبوع بكامله.

ويمكن أن تختلف الجداول إذا كنت ترغب في الحصول على ساعة إضافية في عطلات نهاية الأسبوع، كما يمكنك تحديد أوقات نوم مختلفة ومنبهات استيقاظ لأيام محددة.

تقليل عوامل التشتيت

يمثل منع هاتفك من إيقاظك لاحقًا بالتنبيهات تحديًا كبيرًا، في تطبيق "Health"، في آيفون، ارجع إلى إعدادات النوم وانقر فوق "الجدول الكامل والخيارات" لاختيار وقت رغبتك في تلقي تذكيرات "الاسترخاء"، وتعيين أهداف النوم وتتبع عدد المرات التي تصل فيها إلى هاتفك في السرير، ويمكنك أيضًا ربط جدولك بأداة "Sleep Focus"، من أبل.

وبناءً على جدول نومك، يكتم "Sleep Focus"، جميع الإشعارات أو إشعارات محددة، بما في ذلك المكالمات والتنبيهات الأخرى، أثناء ساعات نومك المحددة.

ويمكنك أيضًا اختيار مجموعة مبسطة من شاشات القفل والشاشة الرئيسية لتقليل التحفيز البصري، كما يمكنك في أي وقت، اختيار وضع السكون في الهاتف للحد من التشتيت.

أخبار ذات علاقة 11 دقيقة تصنع الفرق.. لماذا تحتاج النساء إلى وقت أطول من النوم؟

وأما على هواتف أندرويد، فتحتوي عناصر التحكم في الرفاهية الرقمية على تعديلات خاصة بها صديقة للنوم.

وللاستفادة منها، افتح الإعدادات، وانقر على خيار "الرفاهية الرقمية وأدوات التحكم الأبوية"، واختر وضع وقت النوم على الشاشة التالية.

وفي أسفل الشاشة، انقر على خيار التخصيص للوصول إلى عناصر التحكم، لتمكين إعدادات عدم الإزعاج تلقائيًّا.

وبعض هواتف "سامسونغ"، تصنف إعدادات مماثلة باسم "النوم" في قائمة "الأوضاع والروتين".

الاسترخاء والنوم

ويمكن لهاتفك توفير موسيقى مهدئة أو صوت آخر، لمساعدتك على الاسترخاء والنوم.

وتتضمن تطبيقات الاشتراك التابعة لجهات خارجية مثل "Calm وAura"، مكتبة صوتية مصممة لمساعدتك على الاسترخاء، ولديك خيارات أخرى أيضًا.

ولكن ماذا لو كنت ترغب في النوم على دفق الصوت المفضل لديك على "آيفون"، ولا تريد أن يستمر تشغيل الجهاز طوال الليل؟

في هذه الحالة افتح تطبيق "Clock"، وحدد "Timers"، وفي القائمة الموجودة ضمن "When Timer Ends"، اختر "Stop Playing "، واضبط مقدار الوقت الذي تريد تشغيل الموسيقى فيه وانقر على زر "Start"، في المؤقت.

وبعد ذلك، اضغط على "Play"، في تطبيق الموسيقى، واستمع حتى ينتهي المؤقت.

وكذلك يمكنك إخبار "Siri"، ببدء تشغيل "Apple Music"، وإلى متى.

أخبار ذات علاقة يسبب أمراض القلب.. علامات تشير إلى إصابتك باضطراب النوم

كما يحتوي تطبيق "Spotify"، لنظامي التشغيل "Android" و "iOS"، على مؤقت نوم خاص به.

وفي السياق عينه، تسمح معظم هواتف "أندرويد"، باختيار صوت مهدئ في الخلفية مثل أمواج المحيط أو صوت آخر على نفس شاشة الساعة، حيث أعددت جدول نومك.

وأخيرا من المهم أن تضع في اعتبارك أن هذه الأدوات تهدف إلى المساعدة، ولكن إذا كنت تعاني مشاكل نوم مقلقة حقًّا، فيرجى استخدام الهاتف للاتصال بالطبيب.