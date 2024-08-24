كيف تتصرف بحرائق بطارية السيارة الكهربائية؟ | إرم نيوز

يمكن أن تكون حرائق بطاريات الليثيوم أيون في السيارات الكهربائية مخيفة، لدرجة أنه يجب تدريب رجال الإطفاء تدريبًا خاصًا لإطفاء ألسنة اللهب الشديدة للغاية التي تنبعث من حرق بطاريات السيارات الكهربائية بعد حوادث الطرق.

فإذا كنت تقرأ الأخبار حول السيارات الكهربائية، فمن المحتمل أنك واجهت الكثير من المقالات المخيفة حول حرائق البطاريات المتزايدة.

لكن هل يعني هذا أنه يجب عليك أن تقلق بشأن سيارتك الكهربائية الشخصية باعتبارها خطرًا لحريق محتمل؟ ليس فعلًا.

حتى إنه من المنطقي أن تقلق بشأن احتراق سيارة تعمل بالوقود أكثر من السيارة الكهربائية؛ لأن السيارات الأخيرة أقل عرضة للاشتعال من نظيراتها من وسائل النقل التقليدية.

فالحرائق الناجمة عن عيوب تصنيع البطاريات نادرة جدًا، خاصة في السيارات الكهربائية؛ لأنها تحتوي أيضًا على أنظمة إدارة البطاريات التي تمنع البطارية من تجاوز حدودها.

حرائق السيارات الكهربائية

أثناء وقوع حادث يتسبب في إتلاف بطارية السيارة الكهربائية، قد تبدأ النيران بما يسمى بالهروب الحراري.

فبطاريات السيارات الكهربائية ليست كتلة صلبة واحدة، بل هي مجموعة من العديد من البطاريات الأصغر، تسمى الخلايا، مضغوطة ضد بعضها البعض.

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والهروب الحراري يشعل تفاعلًا كيميائيًا يقع في إحدى الخلايا كحريق أولي، وسرعان ما تنتشر الحرارة إلى كل خلية مجاورة، حتى تحترق بطارية السيارة الكهربائية بالكامل.

ويمكن تقسيم حرائق بطاريات السيارات الكهربائية إلى فئتين متميزتين هما الحوادث وعيوب التصنيع.

وتشمل الحوادث كل شيء من الاصطدام الذي يثقب البطارية إلى أعطال الشحن.

وفي حين أنه يصعب إخماد جميع حرائق بطاريات السيارات الكهربائية، لكن الحرائق الناجمة عن عيوب التصنيع من المرجح أن تكون أكثر إثارة للقلق بالنسبة للمستهلكين؛ لأنها تعود إلى كيفية هندسة البطاريات.

التصرف الصحيح

إذا اشتعلت النيران في سيارة كهربائية أثناء قيادتك لها، أبحث فورًا عن طريقة آمنة للتوقف وإبعاد السيارة عن الطريق الرئيسي، وأوقف تشغيل المحرك وتأكد من مغادرة جميع الركاب للسيارة على الفور.

ولا تؤخر الأمور عن طريق الاستيلاء على متعلقاتك الشخصية، بل فقط اخرج من السيارة وابتعد لمسافة تزيد عن 50 مترًا واتصل بقسم الإطفاء.

ويساعد البقاء بعيدًا عن السيارة في تقليل احتمالية استنشاق الأبخرة غير الصحية المنبعثة من حريق البطارية.

ومن المهم أيضًا، أن لا تحاول إطفاء اللهب بنفسك. فهذا حريق كيميائي، ويتطلب إخماده من رجال الإطفاء ما يقرب من عشرة أضعاف كمية الماء التي يحتاجها إخماد حريق في سيارة تعمل بالوقود.

حتى إنه في بعض الأحيان قد يقرر رجال الإطفاء ترك البطارية تحترق من تلقاء نفسها، بدلًا من إغراقها بالماء.

وتذكر أيضًا أنه بمجرد اشتعال بطارية السيارة الكهربائية، فمن الممكن أن تشتعل النيران الكيميائية مرة أخرى بعد أن ينطفئ الاحتراق الأولي، بل ومن الممكن أن تشتعل البطارية مرة أخرى بعد أيام.