هل يقلل الذكاء الاصطناعي من استخدام الهاتف؟

يمكن للهاتف الذكي أن يجعل الحياة أفضل من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، ومع ذلك فإن الراحة لها ثمن.

فقد تم تصميم الأجهزة بعناية بحيث يصعب تجاهلها، فمن خلال ألوانها وأصواتها واهتزازاتها، تعمل هذه التقنية على إبقاء مستخدميها منخرطين فيها.

حتى أنه بحسب الخبراء، فإن ميزات مثل "السحب" نزولًا لـ"التحديث" مستوحاة من ماكينات ألعاب الكازينو، فالمصممون والمهندسون يقومون بتطوير كل جانب من جوانب الهاتف بدقة تزيد من وقت استخدامه.