هل يقلل الذكاء الاصطناعي من استخدام الهاتف؟
يمكن للهاتف الذكي أن يجعل الحياة أفضل من خلال تسهيل الوصول إلى المعلومات، ومع ذلك فإن الراحة لها ثمن.
فقد تم تصميم الأجهزة بعناية بحيث يصعب تجاهلها، فمن خلال ألوانها وأصواتها واهتزازاتها، تعمل هذه التقنية على إبقاء مستخدميها منخرطين فيها.
حتى أنه بحسب الخبراء، فإن ميزات مثل "السحب" نزولًا لـ"التحديث" مستوحاة من ماكينات ألعاب الكازينو، فالمصممون والمهندسون يقومون بتطوير كل جانب من جوانب الهاتف بدقة تزيد من وقت استخدامه.
هنالك احتمال كبير أن يستخدم الأشخاص هواتف آيفون الخاصة بهم بشكل أقل مع "Apple Intelligence". وهذا ما يعتقده الرئيس التنفيذي لشركة "أبل" تيم كوك.
والسبب هو أن المهام التي كانت تستغرق وقتًا طويلاً في السابق قد تستغرق وقتًا أقل.
وأضاف كوك أن شركة "أبل" لم تكن متحمسة أبدًا لجعل الناس يقضون حياتهم على أجهزتهم، وقد أدلى الرئيس التنفيذي بتعليقات مماثلة من قبل، قائلاً إن الناس بحاجة إلى التركيز أكثر على الأشخاص الموجودين معهم في الغرفة بدلًا من الانشغال بالهواتف.
وأشار كوك أن ميزات مثل "Screen Time" تتعقب مقدار الوقت الذي تقضيه على جهاز آيفون الخاص بك إلى جانب إعدادات التركيز، التي تسمح للمستهلكين بإسكات هواتفهم أو تلقي إشعارات محددة فقط.
في السياق ذاته، أضافت "أبل" العديد من الميزات إلى آيفون التي تعمل على زيادة الوعي بمقدار الوقت الذي يقضيه المستهلكون على أجهزتهم والتي تساعد في جعل استخدامهم للهواتف أقل.
زيادة الإنتاجية
وأعلنت "أبل"، خلال مؤتمر المطورين 2024، إنها ستدمج الذكاء الاصطناعي في أنظمتها، وقام الرئيس التنفيذي والمديرون التنفيذيون الآخرون بتفصيل عدد من ميزات الذكاء الاصطناعي التي ستكون متاحة على أجهزة أبل بأحدث برامجها.
وكشفت "أبل" أيضًا عن شراكتها مع "OpenAI"، والتي ستسمح للمستخدمين بالاشتراك في "Siri" الذي يعمل بنظام "ChatGPT" للذكاء الاصطناعي، الأمر الذي سيساعد الأشخاص على أن يكونوا أكثر إنتاجية وينجزوا المهام بشكل أسرع.