"منصتنا منصفة".. "آبل" ترد على تهديدات ماسك

أكدت "آبل" أن منصتها "آب ستور" App Store "مُنصِفة ولا تحيّز فيها"، بعد اتهام إيلون ماسك المجموعة بالمحسوبية في متجرها المخصص لتنزيل التطبيقات، وتهديده بمقاضاتها.

أخبار ذات علاقة ساعات "آبل" توفّر نظاما جديدا لقياس نسبة الأكسجين بالدم

وأوضحت الشركة المصنّعة لأجهزة "آي فون" في بيان أنها تُسلّط "الضوء على آلاف التطبيقات من خلال التصنيفات والتوصيات الخوارزمية والاختيارات التحريرية التي يجريها خبراء بناءً على معايير موضوعية"، بحسب فرانس برس.

واتهم ماسك "آبل" الثلاثاء بتفضيل "أوبن إيه آي" ومساعدها للذكاء الاصطناعي "تشات جي بي تي" في متجر التطبيقات التابع لها.

وكتب الملياردير الثلاثاء على صفحته عبر منصة إكس "تتصرف آبل بطريقة تجعل من المستحيل على أي شركة ذكاء اصطناعي أخرى غير "أوبن إيه آي" الوصول إلى المركز الأول في متجر التطبيقات، وهو انتهاك واضح لقواعد المنافسة".

وأضاف أن شركته "إكس إيه آي" التي طورت مساعد الذكاء الاصطناعي "غروك" ستتخذ "إجراء قانونيا على الفور".

يتيح متجر التطبيقات App Store تنزيل التطبيقات على أجهزة "آبل". وتُعد هذه المنصة بالغة الأهمية للناشرين الذين يتطلعون إلى جذب المستهلكين.

وشدّدت "آبل" الخميس على أن هدفها هو "توفير اكتشاف آمن للمستخدمين وفرص قيّمة للمطورين، من خلال التعاون مع جهات عدة لزيادة إظهار التطبيقات في فئات دائمة التطور".

وأثارت اتهامات إيلون ماسك جدلا حادا على "إكس" بين مديري "إكس إيه آي" ومدير "أوبن إيه آي" سام ألتمان.

وكان إيلون ماسك جزءا من الفريق المكون من 11 شخصا الذي أسس "أوبن إيه آي" عام 2015، وقدم تمويلا أوليا بقيمة 45 مليون دولار.

لكنه ترك الشركة عام 2018، واستمر في مهاجمتها ومقاضاتها منذ النجاح الباهر لتطبيق "تشات جي بي تي" أواخر عام 2022.

وأطلقت "آبل" عام 2024 "آبل إنتلجنس"، وهي سلسلة من الوظائف القائمة على الذكاء الاصطناعي التوليدي بوجب اتفاق مع "أوبن إيه آي"، بعدما كانت متأخرة في هذا المجال عن الشركات المنافسة لها.

أخبار ذات علاقة ماسك يخسر دعوى قضائية ضد "أوبن أيه آي"

وإلى جانب اتهامات إيلون ماسك، يتعرض متجر التطبيقات لانتقادات شديدة من سلطات رسمية وشركات عدة.

ويشكل متجر التطبيقات الخاص بها محور نزاع مستمر منذ سنوات مع شركة "إبيك غايمز" ناشرة لعبة الفيديو "فورتنايت".

وبحسب "إبيك غايمز" ومطورين آخرين، تحتكر غوغل وآبل سوق تطبيقات الأجهزة المحمولة بنظامي التشغيل "آي او اس" و"اندرويد"، وهما تسيئان استخدام هيمنتهما من خلال فرض منصات تنزيل ودفع خاصة بهما، وفرض رسوم باهظة على إنفاق المستخدمين.

قضت محكمة أميركية في أواخر عام 2021 بأنه لم يعد بإمكان آبل إجبار ناشري التطبيقات على استخدام متجر التطبيقات ونظام الدفع الخاص بها.