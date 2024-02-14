وصفوها بمافيا تتقاضى "فدية".. مطورون أوروبيون يثورون على آبل

نزولا عند قرار الاتحاد الأوروبي، قدمت شركة "آبل" قواعد جديدة تخفف ظاهريًا من سيطرتها على متجر التطبيقات.

لكن مطورين في أوروبا غاضبين من النظام الجديد، يقولون إنه يعزز القوة التي تتمتع بها شركة "آبل" بالفعل على أعمالهم. من هنا، اتهموا الشروط التجارية الجديدة لـ "آبل" بأنها مسيئة، وابتزازية وعقابية بشكل مثير للسخرية.

ويقول المطورون، إن شركة آبل تعاملهم مثل المافيا؛ إذ يجب على من يرغب في توفير تطبيق ios أن يدفع "فدية" لشركة آبل، ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك، وأشاروا إلى أن آبل تتصرف بدكتاتورية.