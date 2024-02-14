وصفوها بمافيا تتقاضى "فدية".. مطورون أوروبيون يثورون على آبل
نزولا عند قرار الاتحاد الأوروبي، قدمت شركة "آبل" قواعد جديدة تخفف ظاهريًا من سيطرتها على متجر التطبيقات.
لكن مطورين في أوروبا غاضبين من النظام الجديد، يقولون إنه يعزز القوة التي تتمتع بها شركة "آبل" بالفعل على أعمالهم. من هنا، اتهموا الشروط التجارية الجديدة لـ "آبل" بأنها مسيئة، وابتزازية وعقابية بشكل مثير للسخرية.
ويقول المطورون، إن شركة آبل تعاملهم مثل المافيا؛ إذ يجب على من يرغب في توفير تطبيق ios أن يدفع "فدية" لشركة آبل، ولا توجد طريقة للتغلب على ذلك، وأشاروا إلى أن آبل تتصرف بدكتاتورية.
شروط آبل الجديدة
تتيح القواعد الأوروبية من الناحية الفنية لمستخدمي أجهزة آبل تحميل التطبيقات من متاجر التطبيقات البديلة، وأيضًا للمطورين استخدام أنظمة الدفع الخاصة بهم؛ ما يتجاوز العمولة التي تتقاضاها آبل. لكن يتعين على المطورين الاشتراك في شروط العمل الجديدة، بهدف الوصول إلى هذه الميزات.
وتتضمن هذه الشروط قيودًا تمنع أي مطورين من الابتعاد عن الوضع الراهن؛ لأن أجهزة آيفون سوف تصدر تحذيرات لإعلام المستخدمين بالمخاطر الأمنية المرتبطة باستخدام أنظمة الدفع التي لا تديرها شركة آبل؛ الأمر الذي سيثني 50 بالمائة من المستخدمين عن مواصلة عملية الشراء.
بالإضافة إلى ذلك، وعلى الرغم من أن الشروط الجديدة تسمح للشركات بوضع تطبيقاتها في متجر تطبيقات بديل، إلا أنها ستخضع إلى "رسوم التكنولوجيا الأساسية" في كل مرة يتم تحميلها أو تحديثها. وهذا سيكلف الشركات المطورة للتطبيقات مبالغ هائلة.
ولهذا السبب، يعتقد المطورون أنه ليس لديهم خيار سوى الالتزام باتفاقهم الحالي مع آبل، وهذا يعني الاستمرار في دفع العمولة لها وإدراج التطبيقات حصريًا على متجر تطبيقاتها؛ لأن أي مطور عاقل لن يرغب باختيار أي من الشروط الجديدة.
وجهة نظر آبل
من جهتها، تؤكد شركة آبل أن تغييراتها متوافقة مع قانون الاتحاد الأوروبي، في حين أنها ضرورية أيضًا لحماية أجهزة مستخدميها من المخاطر الأمنية التي يحرص عليها أيضًا القانون الجديد. وأكدت التزامها بهدفين بسيطين، هما الامتثال للقانون وتقليل المخاطر الحتمية والمتزايدة التي يخلقها قانون الأسواق الرقمية لمستخدميها في الاتحاد الأوروبي.
وهذا يعني إنشاء ضمانات لحماية مستخدمي الاتحاد الأوروبي إلى أقصى حد ممكن، والاستجابة للتهديدات الجديدة، بما في ذلك البرامج الضارة والفيروسات، وفرص عمليات الاحتيال، والتحديات التي تواجه ضمان عمل التطبيقات على منصات آبل.
إهانة وصفعة على الوجه
ليس لدى مطوري التطبيقات الكثير من القوة بمفردهم، لجعل شركة آبل تغير مسارها، لكنهم يأملون أن تجبر انتقاداتهم المفوضية الأوروبية، وهي فرع من حكومة الاتحاد الأوروبي، على اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وبعد الموعد النهائي في 7 مارس/آذار، من المتوقع أن يقوم المسؤولون بتقييم مقترحات آبل ورد فعل السوق. ويحث المطورون الاتحاد الأوروبي على رفض اقتراح شركة آبل، ويطالبون بفرض غرامة إذا لم تقم بإجراء المزيد من التحسينات.
حتى أن بعض المطورين، قالوا إنهم لو كانوا مكان المفوضية الأوروبية، لربما كانوا سينظرون إلى ذلك بوصفه إهانة وصفعة على الوجه للقانون الأوروبي الجديد.