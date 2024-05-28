تحديث جديد.. غوغل تضيف ميزة جديدة على جيميل

تعمل غوغل على تحديث ميزات صندوق البريد الوارد ذات التصنيف التلقائي في Gmail، وسيتم طرحها على كل من أندرويد وiOS. الهدف من ذلك، هو تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني المهمة عن طريق نقل الرسائل ذات الأولوية المنخفضة إلى صندوق الوارد ضمن فئة Updates الجديدة.

إدارة أفضل للرسائل

يهدف هذا التحديث إلى مساعدة المستخدمين على التركيز على رسائل البريد الإلكتروني الأكثر أهمية عن طريق نقل الرسائل ذات الأولوية المنخفضة من البريد الوارد الأساسي. ويقدم Gmail منذ فترة طويلة صناديق بريد وارد مصنفة، هي الأساسية، والترقيات، والاجتماعية، والتحديثات، والمنتديات. وتساعد هذه البنية المستخدمين في إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية. ويستهدف التغيير الجديد على وجه التحديد صندوق البريد الوارد، الذي كان يضم في السابق تحديثات شخصية تم إنشاؤها تلقائيًا مثل التأكيدات والإيصالات والفواتير والكشوفات.