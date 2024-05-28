تحديث جديد.. غوغل تضيف ميزة جديدة على جيميل
تعمل غوغل على تحديث ميزات صندوق البريد الوارد ذات التصنيف التلقائي في Gmail، وسيتم طرحها على كل من أندرويد وiOS. الهدف من ذلك، هو تحديد أولويات رسائل البريد الإلكتروني المهمة عن طريق نقل الرسائل ذات الأولوية المنخفضة إلى صندوق الوارد ضمن فئة Updates الجديدة.
إدارة أفضل للرسائل
يهدف هذا التحديث إلى مساعدة المستخدمين على التركيز على رسائل البريد الإلكتروني الأكثر أهمية عن طريق نقل الرسائل ذات الأولوية المنخفضة من البريد الوارد الأساسي. ويقدم Gmail منذ فترة طويلة صناديق بريد وارد مصنفة، هي الأساسية، والترقيات، والاجتماعية، والتحديثات، والمنتديات. وتساعد هذه البنية المستخدمين في إدارة رسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم بشكل أكثر فعالية. ويستهدف التغيير الجديد على وجه التحديد صندوق البريد الوارد، الذي كان يضم في السابق تحديثات شخصية تم إنشاؤها تلقائيًا مثل التأكيدات والإيصالات والفواتير والكشوفات.
تحسين تجربة المستخدم
باستخدام هذا التحديث، سينقل جيميل رسائل البريد الإلكتروني الأقل إلحاحًا، مثل البيانات التلقائية لعدد الأميال التي قطعتها مع شركات الطيران أو تأكيدات إنشاء الحساب، من البريد الوارد الأساسي إلى صندوق الوارد للتحديثات Updates الجديد. وتم تصميم هذا لضمان ظهور الرسائل المهمة التي تتطلب اهتمامًا فوريًا فقط في البريد الوارد الأساسي، مما يؤدي إلى تحسين تجربة المستخدم بشكل عام.
تعليقات إيجابية
سيتم إعلام المستخدمين بهذا التغيير من خلال شعار في قائمة مؤشرات ترابط البريد الوارد الأساسي. وسيتم تنشيط صندوق الوارد الجديد للتحديثات Updates تلقائيًا لأولئك الذين يستخدمون الفئات الافتراضية بالفعل مثل الأساسية والاجتماعية والعروض الترويجية. ومع ذلك، يمكن للمستخدمين تعطيل هذه الميزة في أي وقت عن طريق الانتقال إلى إعدادات جيميل، من ثم حساب البريد الإلكتروني وفئات البريد الوارد. وتشير غوغل إلى أن تجربة استخدام صندوق الوارد للتحديثات قد تلقت تعليقات إيجابية، مما أدى إلى طرحها على نطاق أوسع. ويعد هذا التحديث جزءًا من جهود غوغل المستمرة لتقديم ميزات تعمل على تحسين إنتاجية المستخدم وإدارة البريد الإلكتروني.