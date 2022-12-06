بعد تويتر.. "نيورالينك" تضع إيلون ماسك في مأزق

تواجه شركة "نيورالينك" للأجهزة الطبية التابعة للملياردير الأمريكي إيلون ماسك تحقيقا اتحاديا في مزاعم عن انتهاكات محتملة لحقوق الحيوان.

يأتي ذلك وسط شكاوى من موظفين بالشركة من تسريع التجارب على الحيوانات، مما تسبب في نفوق الكثير منها دون داعٍ، وذلك وفقا لوثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز" ومصادر مطلعة على التحقيق وعمليات الشركة.

وتعكف "نيورالينك" على تطوير شريحة تُزرع في الدماغ تأمل أن تساعد المصابين بالشلل على المشي مرة أخرى، فضلا عن علاج أمراض عصبية أخرى.

وأفاد مصدران مطلعان بأن المفتش العام بوزارة الزراعة بدأ التحقيق الاتحادي، الذي لم ترد أنباء بشأنه من قبل، في الأشهر القليلة الماضية، بناء على طلب مدعٍ اتحادي.