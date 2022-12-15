تلسكوب هابل يرصد "ستار الدخان الكوني" العظيم

التقط تلسكوب هابل الفضائي صورة مذهلة لظاهرة "ستار الدخان الكوني" الذي يقع على بعد حوالي 5000 سنة ضوئية من الأرض، علماً أن سنة ضوئية واحدة تزيد على 5.8 مليون ميل.

وتظهر الصورة مجموعة نجوم داخل الجدار المتدحرج من الغبار والغاز من سديم البحيرة، وهي سحابة عملاقة بين النجوم في كوكبة القوس.

تضم المجموعة، المعروفة باسم NGC 6530، ما لا يقل عن 4000 نجم، مما يجعلها واحدة من أكبر المجموعات المفتوحة المكتشفة، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

تقع هذه النجوم داخل الغازات الدوامة للأحمر والأزرق والبرتقالي في السديم، وهي واحدة من اثنين فقط من السدم المكونة للنجوم والتي يمكن رؤيتها بشكل خافت من خطوط العرض الشمالية الوسطى.