ابتكار بنطال ينتفخ عند الحوادث لحماية راكبي الدراجات

ويتسبب انفصال الخيط عند تطبيق قوة تبلغ 40 كيلوغراما، بإطلاق محرك دفع يخترق مخزن الغاز، مسببا إطلاقه وانتفاخ الكيس الهوائي قبل سقوط الراكب على الأرض.

ولا ينتفخ الكيس إلا عندما يبدأ الراكب بالسقوط، ويمكن إعادة استخدامه من خلال تزويده بمخزون جديد من ثاني أكسيد الكربون، ولا تحتاج الدراجة النارية لتزويدها بأي معدات إضافية لتتلاءم مع البنطال القابل للانتفاخ.

وفي حين يشكل راكبو الدراجات 1% فقط من حركة المرور، فإنهم مسؤولون عن 20% على الأقل من وفيات الحوادث المرورية في بعض البلدان.