ابتكار بنطال ينتفخ عند الحوادث لحماية راكبي الدراجات
صممت شركة "موسايكل" السويدية بنطالا من الجينز القابل للانتفاخ خلال ثوان فقط لحماية الجزء السفلي من الجسم في حال تعرض راكب الدراجة النارية للحوادث.
ويمتلئ بنطال Airbag Jeans بغاز ثاني أكسيد الكربون عندما يبدأ الراكب بالسقوط، ويمتاز الغاز بأنه أكثر أمانا بستة أضعاف من الرغوة، ويبلغ ثمنه 416 دولارا.
ويعاني راكبو الدراجات النارية من عدم وجود أكياس هوائية قابلة للانتفاخ في هيكل الدراجة، لحمايتهم عند حصول الحوادث، ما يتسبب بارتفاع نسب تعرضهم للإصابات القاتلة على الطرقات.
ومن المخطط توفير البنطال في الأسواق خلال الأيام القليلة المتبقية من الشهر الجاري.
وسبق أن أطلقت الشركة خوذة قيادة قابلة للانتفاخ لحماية رأس السائق في حال تعرض للسقوط.
ويمتاز البنطال بأنه يوفر للمستخدم الراحة والمرونة، وهو مصنوع من مادة مقاومة للماء، وفقا لموقع "ديلي ميل".
ويرتبط البنطال بواسطة خيط مرن مع الدراجة النارية، ويسمح للسائق بالحركة بحرية دون إعاقة وظائف القيادة، وعندما يبدأ بالسقوط عن الدراجة بسبب حادث أو تصادم، ينفصل الخيط عن الجينز وتتفعل آلية الانتفاخ في البنطال.
ويتسبب انفصال الخيط عند تطبيق قوة تبلغ 40 كيلوغراما، بإطلاق محرك دفع يخترق مخزن الغاز، مسببا إطلاقه وانتفاخ الكيس الهوائي قبل سقوط الراكب على الأرض.
ولا ينتفخ الكيس إلا عندما يبدأ الراكب بالسقوط، ويمكن إعادة استخدامه من خلال تزويده بمخزون جديد من ثاني أكسيد الكربون، ولا تحتاج الدراجة النارية لتزويدها بأي معدات إضافية لتتلاءم مع البنطال القابل للانتفاخ.
وفي حين يشكل راكبو الدراجات 1% فقط من حركة المرور، فإنهم مسؤولون عن 20% على الأقل من وفيات الحوادث المرورية في بعض البلدان.
ولا توجد وسائل حماية في الدراجات النارية بما يشبه وسائل الحماية الموجودة في هياكل السيارات، فضلا عن صعوبة رؤية الدراجات على الطرقات ما يجعلها أكثر عرضة للحوادث المرورية.
ويمكن للبنطال الجديد أن يساهم في تطوير تقنيات مشابهة من شأنها زيادة أمان استخدام الدراجات النارية وحماية سائقيها من إصابات الحوادث القاتلة.