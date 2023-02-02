ابتكار تقنية توفر استهلاك الكهرباء في الأجهزة الإلكترونية

تنامت جهود الباحثين في الآونة الأخيرة لابتكار تقنيات جديدة ترفع كفاءة الأجهزة الذكية وتطيل مدة تشغيلها، وطور الباحثون بطاريات مختلفة منها ما يعتمد على أيونات الألمنيوم والليثيوم.

وأثبتت أيونات الألمنيوم والليثيوم كفاءتها في تخزين الطاقة، وشكلت بطاريات "الليثيوم أيون" سبقا في عالم الأجهزة الكهربائية، إذ طرحتها شركة "سوني" اليابانية لأول مرة منذ حوالي عقدين، وتسارع منذ ذلك الوقت انتشار الأجهزة الإلكترونية في حياتنا اليومية.

وفي هذا الإطار، ابتكر باحثون من جامعة "توهوكو" في اليابان تقنية جديدة للتحكم بأطوال الموجات الصوتية اعتمادا على مفهوم المساحات الرياضية، ما يسمح بالحد من استهلاك الكهرباء غير المرغوب به في الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية.