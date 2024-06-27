أغضبت المصوّرين.. ميتا ترفق علامة "Made with AI" بالصور الحقيقية

أثار إرفاق شركة ميتا علامة "Made with AI" على الصور الحقيقية استياء كثير من المصورين والمستخدمين حول العالم.

ويشكو عدد كبير من المصورين حول العالم من أن شركة ميتا أضافت علامة غير صحيحة على صورهم الأصلية، تدل على إنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي.

وفي الوقت الذي أصبح فيه من الصعب على نحو متزايد التمييز بين الصور المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتلك الأصلية، يبدو أن مبادرة تصنيف الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شركة ميتا يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا. فقد اتهم العديد من المستخدمين والمصورين تحديدًا، عملاق التكنولوجيا ميتا بوضع علامة "Made with AI" على منشوراتهم بشكل غير صحيح، على الرغم من عدم إنشائهم الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.

من جهتها، قالت ميتا إنها تأخذ في الاعتبار التعليقات الأخيرة، وتواصل تقييم نهجها بحيث تعكس تسمياتها مقدار الذكاء الاصطناعي المستخدم في الصورة، لذلك هي تعمل بنشاط لتحسين العملية.

إلى جانب تصنيف الصور، تضيف ميتا أيضًا تسميات إلى تلك الصور التي تم تحريرها باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي. ووفقًا للتقارير، يمكنها اكتشاف أي تغيير بسيط في الصورة باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي هذه، ووضع علامة عليها على أنها أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي.