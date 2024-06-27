أغضبت المصوّرين.. ميتا ترفق علامة "Made with AI" بالصور الحقيقية
أثار إرفاق شركة ميتا علامة "Made with AI" على الصور الحقيقية استياء كثير من المصورين والمستخدمين حول العالم.
ويشكو عدد كبير من المصورين حول العالم من أن شركة ميتا أضافت علامة غير صحيحة على صورهم الأصلية، تدل على إنشائها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
وفي الوقت الذي أصبح فيه من الصعب على نحو متزايد التمييز بين الصور المولّدة بواسطة الذكاء الاصطناعي وتلك الأصلية، يبدو أن مبادرة تصنيف الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها شركة ميتا يمكن أن تزيد الأمور تعقيدًا. فقد اتهم العديد من المستخدمين والمصورين تحديدًا، عملاق التكنولوجيا ميتا بوضع علامة "Made with AI" على منشوراتهم بشكل غير صحيح، على الرغم من عدم إنشائهم الصور باستخدام الذكاء الاصطناعي.
من جهتها، قالت ميتا إنها تأخذ في الاعتبار التعليقات الأخيرة، وتواصل تقييم نهجها بحيث تعكس تسمياتها مقدار الذكاء الاصطناعي المستخدم في الصورة، لذلك هي تعمل بنشاط لتحسين العملية.
إلى جانب تصنيف الصور، تضيف ميتا أيضًا تسميات إلى تلك الصور التي تم تحريرها باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي. ووفقًا للتقارير، يمكنها اكتشاف أي تغيير بسيط في الصورة باستخدام ميزات الذكاء الاصطناعي هذه، ووضع علامة عليها على أنها أنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي.
تحديد المحتوى
وتبنت ميتا نهجًا ذا شقين لتحديد وتصنيف المحتوى الناتج عن الذكاء الاصطناعي: أولهما يتطلب الأمر من المستخدمين أنفسهم تسمية الفيديو أو الصوت الذي تم إنشاؤه أو تعديله باستخدام الذكاء الاصطناعي، وإذا فشل المستخدمون في تصنيف هذا المحتوى، تقوم ميتا بتحذيرهم من احتمال معاقبتهم. ومع ذلك، لا تنطبق متطلبات التصنيف هذه على المستخدمين الذين ينشرون محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي ولا يكون واقعيًا، مثل مقطع فيديو لمناظر طبيعية خارجية.
بالإضافة إلى جعل المستخدمين يكشفون ذاتيًا عن المحتوى الذي أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، قالت ميتا إنها ستكتشف أيضًا استخدام الذكاء الاصطناعي من تلقاء نفسها. وأن أي محتوى يحمل إشارات تدل أنه أنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي، سيتم تصنيفه على أنه "مصنوع باستخدام الذكاء الاصطناعي". يتضمن ذلك المحتوى الذي تم إنشاؤه أو تحريره باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التابعة لجهات خارجية. وقد يعني ذلك أن أدوات الكشف الخاصة بميتا تقرأ البيانات الوصفية للصور لتحديد أنها أُنشئت بواسطة الذكاء الاصطناعي حتى لو تم تعديلها بواسطة هذه التقنية.
عواقب عدة
وتقول التقارير إن التصنيف غير الصحيح للمحتوى الأصلي على أنه أُنشئ بواسطة الذكاء الاصطناعي قد تكون له عواقب عدة. فعلى سبيل المثال، قد يؤدي ذلك إلى تجاهل ورفض المستخدمين لعلامة "Made with AI" تمامًا، حتى لو تم تطبيقها بشكل صحيح.
وأشار المستخدمون أيضًا إلى أنه لا يوجد خيار لإلغاء تحديد أو إزالة علامة "Made with AI". ونتيجة لذلك، يبتكر العديد منهم حلولاً بديلة لمبادرة تصنيف الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا، مثل نسخ الصورة ولصقها في مستند فوتوشوب فارغ، أو تحميل لقطة شاشة للصورة بدلاً من الصورة الأصلية.