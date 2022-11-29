تقنية جديدة تتنبأ بالسكتات القلبية والدماغية

تعتبر كل من النوبات القلبية والسكتات الدماغية من بين أكثر الأسباب شيوعًا وراء معدلات الوفاة في العالم، خاصة في ظل صعوبة الرصد المبكر، لكن تقنية جديدة تمكنت من التنبؤ بالأمر قبل وقوعه.

وبحسب دراسة حديثة أجراها فريق بحثي في مركز أبحاث تصوير القلب والأوعية الدموية في جامعة ماساتشوستس، أصبح من الممكن إنقاذ الموقف ورصد خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية قبل عدة سنوات من حدوثها.

وقال البروفيسور جاكوب فايس، المشرف على الدراسة، إن الفريق "تمكن من ابتكار جهاز قائم على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، يمكنه التنبؤ بالسكتات القلبية والدماغية المميتة قبل 10 سنوات من حدوثها".

واعتمد الفريق في الدراسة على تدريب الجهاز "CXR-CVD risk" على التقنية الحديثة باستخدام الأشعة السينية على الصدر "CXR"، مع الاستعانة بـ 147497 صورة أشعة سينية على الصدرلـ40643 مشاركاً.

وجد الباحثون أنه من بين 11430 مريضاً عانى 1096 من مشكلة خطيرة في القلب، نجح الابتكار في كشفها ورصد مخاطر أخرى محتملة على عكس التشخيص التقليدي.

وقال فايس: "يوفر الجهاز إمكانية فحص ورصد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، خاصة النوبات القلبية والسكتات الدماغية المميتة، بفعالية ودقة، بمجرد فحص أو استخدام الأشعة السينية للصدر".

وأضاف: "مثل هذا الابتكار يمكن استخدامه لتحديد الأشخاص الذين بحاجة فعلاً لأدوية الستاتين بشكل مبكر، قبل أن يتم تشخيصهم بالمرض، إذ يعمل الابتكار على رصد مؤشرات في الأشعة عادة ما يصعب كشفها بطرق التشخيص التقليدية".

وأشار إلى أنه مع أخذ عدة عوامل، تشمل النوع والعرق وضغط الدم الانقباضي وعلاج ارتفاع ضغط الدم والتدخين والسكري من النوع 2 واختبارات الدم، في الاعتبار يُوصى باستخدام دواء الستاتين للمرضى المعرضين لمخاطر النوبة القلبية والسكتة الدماغية المميتة خلال 10 سنوات بنسبة 7.5% أو أكثر.