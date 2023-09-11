"أبل" تُخطط لإيقاف إنتاج ملحقات من "السيليكون"

تتجه شركة "أبل" إلى التوقف عن استخدام "السيليكون" في إنتاج كافة ملحقاتها، والتركيز على استخدام مواد أكثر صداقة للبيئة، بحسب ما أورد موقع "aitnews".

ورجح الموقع أن تتوقف الشركة تدريجيًا عن طرح الملحقات المصنوعة من "السيليكون"، مثل حافظات "آيفون" الجلدية والداعمة لتقنية شحن "ماجسيف"، إلى جانب بعض أسورة الساعة الذكية، وحلقات جهاز التتبع "AirTag".

وستطرح "أبل" ملحقات أخرى مصنوعة من مادة تشبه القماش المنسوج، إذ من المرجح أن تُسوقها الشركة تحت اسم "FineWoven"، الأمر الذي يعتبر جزءًا من تحرك الشركة للانتقال إلى مواد صديقة للبيئة بشكل أكبر.

وتتميز الملحقات المصنوعة من "السيليكون" ببصمة كربونية أقل من نظيراتها الجلدية، إلا أنها غير قابلة لإعادة التدوير، وهو الأمر ذاته مع المطاط الصناعي الفلوري، نظرًا لخصائصه المقاومة للحرارة وبنيته القوية المتشابكة.

وكانت شركة "سامسونغ" قد أعلنت، أخيرًا، إطلاق مجموعة جديدة من ملحقاتها تحت اسم "ملحقات أصدقاء البيئة"، حيث يدخل في تكوينها مواد معاد تدويرها بعد الاستهلاك بنسبة كبيرة، وتشمل مجموعة من أغطية الحماية وأسورة الساعات الذكية وغيرها.