ابتكار تقنية تتصدى لانتشار الخلايا السرطانية

ابتكر باحثون من جامعة "بيردو" الأمريكية، تقنية تمنع انتشار الخلايا السرطانية في الجسم، من خلال تعزيز فهمنا لأسباب هجرة تلك الخلايا، بالاعتماد على الهندسة الحيوية ومعالجة إشارات خلوية لإنتاج بوابة حاسوبية بسيطة تؤدي المهمة.

وتهاجر الخلايا السرطانية في الجسم لأسباب مختلفة، فهي تنتقل مع السوائل أو تتبع المواد الكيميائية النشطة، ما يصعب مهمة الباحثين في تحديد الخلايا السرطانية المتحركة ومكافحتها.

وخلال الأعوام الأخيرة، درس الباحثون آلية عمل الخلايا السرطانية في الجسم، من خلال بناء هياكل ميكروية من السوائل لمحاكاة البيئة الحيوية داخل الجسم، فضلا عن بناء آلية زمنية تعكس تطور الخلايا السرطانية في البنكرياس.

وقالت الباحثة هاي ران مون، المشاركة في الدراسة: "راقبنا كيفية هجرة الخلايا السرطانية في الجسم نظرا لمساهمة ذلك في انتشار السرطان، وأثناء محاولتنا تحديد الآليات الرئيسة التي تتبعها، اعترضتنا تحديات تتعلق بتعقيد أنظمة الخلايا على المستوى الجزيئي، وارتباط حركتها بمؤشرات عديدة"؛ وفقا لموقع ساي تك ديلي.

وتضمنت مسببات حركة الخلايا الأثر الكيميائي الذي تتبعه، فضلا عن تدفق السوائل حول الخلايا في اتجاه محدد، ما دفع الباحثين لابتكار حاسوب مصغر في سبيل معرفة سبب حركة الخلايا ودراسة آلية منعها.