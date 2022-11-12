غوغل تكشف عن نظام دفع هو الأول من نوعه بالتعاون مع سبوتيفاي
أعلنت شركة غوغل الأمريكية، مؤخرا عن نظام فواتير هو الأول من نوعه مع شركة "سبوتيفاي" من شأنه أن يسمح للمستخدمين باختيار طريقة دفع بديلة للاشتراك في الموسيقى.
وأطلق على نظام الفوترة هذا اسم "فواتير اختيار المستخدم" User Choice Billing الذي يرمز له اختصارا بالرمز UCB.
ولم يكن هذا مخصصًا على وجه التحديد لشركة "سبوتيفاي" ولكن لجميع تطبيقات أندرويد الأخرى وأنظمة الدفع الخاصة بها.
وقامت غوغل، بتجربة البرنامج باستخدام "سبوتيفاي" حيث تقدم خدمة Google Play نظام فواتير "اختيار المستخدم" إلى المزيد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة.
ويمكن مع فواتير "اختيار المستخدم"، لتطبيقات Play Store استخدام نظام الدفع الخاص بها جنبًا إلى جنب مع Google Play.
ومرة أخرى في أيلول سبتمبر، فتحت غوغل عمليات الاشتراك للتطبيقات غير الخاصة بالألعاب في المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) وأستراليا والهند وإندونيسيا واليابان.
وحسب موقع "سام موبيل"، فإنه بفضل UCB، يمكن أن تقدم تطبيقات وخدمات أندرويد نظام دفع أكثر تكاملاً بدلاً من إعادة توجيه المستخدمين إلى الويب للتسجيل للحصول على خدمة.
ومع نظام UCB الجديد، سيرى المستخدمون خيارين للدفع مقابل الاشتراك المميز في "سبوتيفاي"، إما من خلال التطبيق نفسه وإما عبر Google Play، وسيخضع المستخدمون الذين يختارون خيار غوغل لعملية الدفع المألوفة.
من ناحية أخرى، فإن أولئك الذين يختارون خيار "سبوتيفاي" سوف يقومون بالاشتراك أو الدفع مقابل اشتراكهم باستخدام نموذج بطاقة ائتمان على تطبيق الموسيقى.
ويتوسع نظام الدفع في الولايات المتحدة والبرازيل وجنوب أفريقيا، ويجب أن تدفع التطبيقات لغوغل الرسوم السارية، والمطلوبة لدعم الاستثمارات في أندرويد وخدمة الدفع.
يشار إلى أنه تم تخفيض الرسوم إلى 4% من خلال نظام UCB، وسيبدأ المستخدمون في رؤية هذا الاختيار داخل التطبيق في بلدان محددة في الأشهر المقبلة.