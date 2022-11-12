غوغل تكشف عن نظام دفع هو الأول من نوعه بالتعاون مع سبوتيفاي‎‎

أعلنت شركة غوغل الأمريكية، مؤخرا عن نظام فواتير هو الأول من نوعه مع شركة "سبوتيفاي" من شأنه أن يسمح للمستخدمين باختيار طريقة دفع بديلة للاشتراك في الموسيقى.

وأطلق على نظام الفوترة هذا اسم "فواتير اختيار المستخدم" User Choice Billing الذي يرمز له اختصارا بالرمز UCB.

ولم يكن هذا مخصصًا على وجه التحديد لشركة "سبوتيفاي" ولكن لجميع تطبيقات أندرويد الأخرى وأنظمة الدفع الخاصة بها.

وقامت غوغل، بتجربة البرنامج باستخدام "سبوتيفاي" حيث تقدم خدمة Google Play نظام فواتير "اختيار المستخدم" إلى المزيد من الأسواق، بما في ذلك الولايات المتحدة.