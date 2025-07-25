يتنبأ بتصرفاتك.. سوار جديد من "ميتا" للتحكم بالأجهزة عبر حركات اليد

كشفت "ميتا" عن سوار معصم للتحكم في أجهزة الكمبيوتر عبر حركات اليد، في خطوة تهدف إلى توفير أدوات أقل تدخلاً للتفاعل مع أجهزة الكمبيوتر، لا سيما للأشخاص ذوي الإعاقات الحركية.

وصمم باحثون في الشركة المالكة لتطبيقات: "فيسبوك" و"إنستغرام" و"واتس آب"، تقنية السوار التجريبية لتقرأ الإشارات الكهربائية، التي تنبض عبر العضلات عند تحريك الأصابع.

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ويمكن لتلك الإشارات الناتجة عن أوامر يرسلها الدماغ، أن تتنبأ بتصرفاتك، كما أوضحت "ميتا" في ورقة بحثية نُشرت مؤخرًا.

طرق تحكم جديدة

ويبدو النموذج الأولي كساعة يد مستطيلة عملاقة، لكنه لا يعرض الوقت، بل يتيح فقط التحكم في جهاز كمبيوتر من الجانب الآخر من الغرفة بمجرد تحريك اليد.

ويتيح السوار تحريك مؤشر على شاشة الحاسوب المحمول عبر بحركة خفيفة من معصم من يرتدي السوار، وبنقرة خفيفة بالإبهام على السبابة، يمكن فتح تطبيق على حاسوب المكتب.

وعندما تكتب اسمك في الهواء، كما لو كنت تحمل قلم رصاص، ستظهر الحروف على هاتفك الذكي، ومع القليل من الممارسة، يمكن حتى تحريك مؤشر الحاسوب المحمول بمجرد التفكير في الأمر.

وقال توماس ريردون، نائب رئيس الأبحاث في "ميتا" وقائد المشروع، "إنك لست مضطرًا للتحرك فعليًا، وما عليك سوى أن تقصد الحركة".

أبسط وأسرع

ويعد سوار "ميتا" جزءًا من جهد شامل لتطوير تقنيات تتيح لمرتديها التحكم في أجهزته الشخصية دون لمسها.

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وتهدف "ميتا" من سوراها إلى توفير طرق أبسط وأسرع وأقل تعقيدًا للتفاعل مع كل شيء، من أجهزة الكمبيوتر المحمولة إلى الهواتف الذكية، وربما حتى تطوير أجهزة رقمية جديدة تحل محل ما نستخدمه جميعًا اليوم.

ولا تزال معظم التقنيات التي تسمح بالتحكم بالأجهزة عن بعد دون لمسها عبر التفكير أو لمس الأطراف لا تزال على بعد سنوات من الانتشار الواسع.

وفي الوقت الراهن، تكون تلك التقنيات في الغالب أجهزة صغيرة يتم زرعها جراحيًا في الجسم، وهو أمر معقد ومحفوف بالمخاطر، ويقتصر على الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.