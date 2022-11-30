ذكاء اصطناعي يتنبأ بأمراض القلب من خلال العين

وأظهر الباحثون أن الصور المستندة إلى الذكاء الاصطناعي يمكن أن تحدد مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكتة الدماغية، وتعمل كمؤشر بيولوجي تنبؤي بديل لدرجات المخاطر التقليدية لصحة الأوعية الدموية.

وقالت سارة بارمان، أستاذة الرؤية الحاسوبية بجامعة كينجستون: "بفضل هذا البحث، أظهرنا أن فحص العين الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي والذي يمكن أن يقوم به طبيب عيون بشكل روتيني يعد مقياسا لمخاطر القلب والأوعية الدموية".

وأضافت بارمان: "على عكس الطرق القياسية التي تتطلب فحص الدم من قبل الطبيب العام، فإن هذا النوع من الاختبارات يتطلب فقط صورة لشبكية العين وبعض البيانات مثل العمر وما إذا كان المريض يدخن أم لا وبعض الأسئلة المتعلقة بتاريخه الطبي".

وأوضحت أستاذة الرؤية الحاسوبية بجامعة كينجستون: "هذه الطريقة التي تسمح بفحص السكان على نطاق أوسع بطريقة غير جراحية، يمكن أن تؤدي إلى علاجات وقائية مبكرة للأشخاص الأكثر عرضة للخطر".