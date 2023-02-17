تطوير نظام يساعد الأطباء في علاج السكتة القلبية

طور باحثون من جامعة "غوثنبرغ" السويدية نظاما يساعد في وضع الخطة العلاجية لمرضى السكتة القلبية، من خلال إدخال بياناتهم في تطبيق ذكي يقارن بين بيانات آلاف المرضى لتحديد الخطة العلاجية الأفضل.

وبحسب تقرير نشره موقع "ميديكال إكسبريس"، صمم الباحثون 3 أنظمة ذكاء اصطناعي يمكن أن تحدث تطورا كبيرا في عمل الأطباء على دعم المرضى مستقبلا.

ويتسارع الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في عملية اتخاذ القرار في القطاع الصحي، في ظل البحث عن أفضل الآليات لتحقيق الفائدة الأمثل من خدمات الذكاء الاصطناعي فيما يتعلق بالعلاج.

وتعتمد أداة "سكارز1" المتاحة مجانا في موقع الجامعة السويدية على خوارزمية تعلم الآلة لتعطي نتائج قيمة يحتاج التعامل معها إلى خبرة الأطباء.