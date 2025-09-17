من إعادة الضبط إلى التدمير.. الدليل الآمن لـ"كنس" بيانات الكمبيوتر

مع تزايد وتيرة تحديث الحواسيب، يواجه الأفراد ومسؤولو تقنية المعلومات تحديًا في التعامل مع البيانات المخزنة على الأجهزة القديمة قبل التخلص منها أو بيعها، خاصة بعد انتهاء دعم نظام "ويندوز 10".

ويعد التعامل مع هذه المرحلة خطوة بسيطة للعديد من المستخدمين، مثل إعادة ضبط المصنع أو حذف الملفات، إلا أنها قد تتحول إلى مشكلة مالية وقانونية كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

مخاطر متعددة

قد يؤدي التخلص غير الآمن من البيانات إلى تعريض الأفراد والشركات لمخاطر متعددة، مثل فقدان سرية المعلومات الحساسة أو التعرض لغرامات مالية ضخمة أو دعاوى قضائية.

فحتى لو بِيع الكمبيوتر لمستخدم آخر أو لشركة إعادة تدوير، يمكن أن تحتوي الأقراص الصلبة على بيانات شخصية أو معلومات مالية يمكن استرجاعها بسهولة من قبل متخصصين أو حتى مستخدمين عاديين باستخدام برامج استعادة الملفات.

معايير دولية

وتشير المعايير الدولية إلى ضرورة اتباع أساليب آمنة لإتلاف البيانات قبل التخلص من الأجهزة. من أبرز هذه المعايير "NIST 800-88"، التي توصي بثلاث طرق أساسية هي:

المسح: الكتابة فوق البيانات بشكل كامل أو إعادة ضبط المصنع، وهي طريقة مناسبة للبيانات الأقل حساسية.

التطهير: استخدام تقنيات متقدمة لمسح كل الأقسام المخفية من الأقراص الصلبة؛ ما يجعل استرجاع البيانات صعبًا جدًا حتى في مختبرات متخصصة.

التدمير الفيزيائي: تدمير الأقراص بشكل كامل عبر التقطيع أو الحرق، وهي الطريقة الأكثر أمانًا لكنها الأعلى تكلفة والأقل استدامة بيئيًا.

عواقب تسرب البيانات

يؤكد خبراء في إعادة تدوير الأجهزة أن التحقق من نجاح عملية المسح أمر بالغ الأهمية. فحتى المسح الظاهري للأقراص الصلبة قد يترك بيانات غير قابلة للرؤية، لكنها يمكن استعادتها لاحقًا. لذلك، يوصون بالاستعانة بخدمات شركات متخصصة توفر شهادات رسمية تثبت أن كل البيانات قد تم مسحها أو تدميرها بالكامل.

فمن الناحية القانونية، تظل المؤسسات مسؤولة عن أي تسرب للبيانات بعد بيع أو التخلص من الأجهزة. القوانين في مختلف القطاعات، مثل الصحة والمالية، تلزم الشركات بحماية المعلومات الشخصية، وأي إخفاق قد يؤدي إلى غرامات أو دعاوى تعويضية باهظة.

لذلك، من أفضل الممارسات أن تقوم المؤسسة بتوثيق كل عملية مسح أو تدمير، والاحتفاظ بسجلات التلف، واختيار مزود خدمة موثوق أو تنفيذ العملية داخليًا باستخدام أدوات مضمونة وموثقة.

وهكذا، يمكن للشركة حماية نفسها من المخاطر المالية والقانونية، وضمان التخلص الآمن للبيانات قبل بيع أو إعادة تدوير أجهزتها القديمة.