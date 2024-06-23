5 ميزات في iOS 18 لم تخبرك عنها أبل

قامت أبل بتوفير ميزات على نظام التشغيل iOS 18 أكثر بكثير مما عرضته في مؤتمرها السنوي 2024.

وفيما يبدو أن أبل عرضت جميع ميزاتiOS 18 ، يواصل المطورون والمستخدمون اختبارهم التجريبي لنظام التشغيل، ويكتشفون المزيد من الميزات عليه.

وفيما يأتي خمس ميزات iOS 18 لم تتحدث عنها أبل خلال الكلمة الرئيسة.

الرسوم المتحركة الجديدة لمفتاح الصوت

مع نظام التشغيل iOS 18، تقدم أبل رسمًا متحركًا جديدًا، حيث تظهر الحواف تتوسع عند الضغط على زر الصوت أو الطاقة في أجهزة آيفون، للإشارة إلى الضغط على المفتاح.

إنه مثال آخر على كيفية دمج أبل للأجهزة والبرامج بشكل عميق للحصول على تجربة مستخدم محسنة.

البحث في سجلات المكالمات

قامت أبل بتجديد تطبيق الهاتف في iOS 18، مضيفة إدخال T9 للاتصال السريع وميزة البحث في سجل المكالمات، لمعالجة طلبات المستخدمين طويلة الأمد لتحسين الوظائف.