5 ميزات في iOS 18 لم تخبرك عنها أبل
قامت أبل بتوفير ميزات على نظام التشغيل iOS 18 أكثر بكثير مما عرضته في مؤتمرها السنوي 2024.
وفيما يبدو أن أبل عرضت جميع ميزاتiOS 18 ، يواصل المطورون والمستخدمون اختبارهم التجريبي لنظام التشغيل، ويكتشفون المزيد من الميزات عليه.
وفيما يأتي خمس ميزات iOS 18 لم تتحدث عنها أبل خلال الكلمة الرئيسة.
الرسوم المتحركة الجديدة لمفتاح الصوت
مع نظام التشغيل iOS 18، تقدم أبل رسمًا متحركًا جديدًا، حيث تظهر الحواف تتوسع عند الضغط على زر الصوت أو الطاقة في أجهزة آيفون، للإشارة إلى الضغط على المفتاح.
إنه مثال آخر على كيفية دمج أبل للأجهزة والبرامج بشكل عميق للحصول على تجربة مستخدم محسنة.
البحث في سجلات المكالمات
قامت أبل بتجديد تطبيق الهاتف في iOS 18، مضيفة إدخال T9 للاتصال السريع وميزة البحث في سجل المكالمات، لمعالجة طلبات المستخدمين طويلة الأمد لتحسين الوظائف.
حل المعادلات الرياضية
مع تحديث iOS 18، سيتمكن مستخدمو آيفون من حل المعادلات الرياضية المعقدة مباشرة في تطبيق Notes من خلال الخربشة على الشاشة.
وسيقدم iPadOS 18 أيضًا ميزة مشابهة لتطبيق الآلة الحاسبة.
التحكم باستخدام تتبع العين
يقدم iOS 18 ميزة تتبع العين على آيفون؛ ما يسمح للمستخدمين بتشغيل هواتفهم من خلال تتبع حركات العين من خلال الكاميرا وأجهزة الاستشعار.
تم الإعلان عن ذلك قبل مؤتمر WWDC وهو متاح الآن على أجهزة آيفون المؤهلة. تم تضمين هذه الميزة في قائمة إمكانية الوصول.
التحكم في شدة ضوء المصباح
هذه الميزة حصرية لسلسلة آيفون 14 Pro و 15 Pro. وقام هذان الجيلان من أجهزة آيفون بترقية أجهزة LED وتضمين المزيد من مصابيح LED مقارنة بأجهزة آيفون العادية؛ ما يسمح للمستخدمين بتعديل إخراج الضوء.