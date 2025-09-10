صخرة تشبه سلحفاة على المريخ تثير دهشة علماء ناسا (صورة)

في مشهد يبدو وكأن كوكب المريخ يخبّئ مفاجآت فنية، التقط مسبار بيرسيفيرانس التابع لوكالة ناسا صورة لصخرة غريبة، تحمل ملامح تشبه سلحفاة تخرج رأسها من قوقعتها.

الصورة التي التُقطت، يوم 31 أغسطس، خلال اليوم المريخي الـ1610 داخل فوهة جيزيرو، المنخفض العريض الذي يعتقد العلماء أنه احتوى بحيرة ضخمة في الماضي، أثارت دهشة فريق العلماء.

تم تصوير الصخرة بواسطة أدوات SHERLOC وWATSON المثبتتين على ذراع المسبار، حيث تعملان معاً لمسح الصخور بأطوال موجية مرئية وفوق بنفسجية.

ويبرز في الصخرة شكل الرأس مع ما يشبه "عينين"، وقوقعة واقية، وزوج من "الأرجل الأمامية"، ما يجعلها شبيهة بالحيوان بشكل لافت.

ويشير العلماء إلى أن هذا التكوين هو أحدث مثال على ظاهرة "إيهام الخيالات المرئية" (Pareidolia)، الميل البشري لرؤية أشكال مألوفة في الطبيعة، بعد أن رصدت مركبات المريخ السابقة صخوراً تبدو كخوذات من العصور الوسطى، و"جماجم"، وملامح أكبر حجماً تشبه الحيوانات مثل "دببة" وعناكب تزحف على السطح في أوقات مختلفة.

ورغم أن هذه الأشكال ليست سوى نتاج طبيعي للتآكل الجيولوجي، بحسب الخبراء، إلا أنها تعكس قدرة الطبيعة على خلق أعمال فنية طبيعية حتى في أبعد أركان النظام الشمسي، وتفتح آفاقاً جديدة لدراسة العمليات الجيولوجية على الكوكب الأحمر.