ذراع روبوتية تساعدك على تزويد سيارتك بالوقود‎‎

طورت شركة ناشئة في الدنمارك يطلق عليها Autofuel ذراعًا آلية قادرة على تزويد مجموعة متنوعة من المركبات بالوقود في العديد من محطات الوقود دون أي حاجة إلى مساعدة بشرية.

ويتكون حل Autofuel من ذراع آلية معيارية موضوعة داخل مضخة الوقود، وسلسلة من أجهزة الاستشعار والكاميرات المصممة للحفاظ على سير الأشياء بسلاسة.

وتكتشف الكاميرات رقم تسجيل السيارة حتى يتمكن النظام من اكتشاف نوع الوقود الذي تحتاجه، وتقوم كاميرا أخرى بتوجيه السيارة للتوقف في منطقة معينة بحيث يمكن للذراع الوصول بسهولة إلى باب خزان الوقود.

وأخيراً، تبدأ الذراع نفسها في التحرك، ويفتح الباب، وتختار فوهة الوقود المناسبة، وفي النهاية تزود السيارة بالوقود، بحسب ما أورده موقع "أوديتي سنترال".

وتعد محطة وقود Neste في فنلندا حاليًا المكان الوحيد في العالم حيث يمكنك إعادة تزويد سيارتك بالوقود بواسطة روبوت، وهي الموقع التجريبي الذي اختارته الشركة لاختبار نظام التزود بالوقود المستقبلي.

ويمثل النظام الجديد ذراع آلية يمكنها تحديد موقع باب خزان وقود السيارة واختيار النوع المناسب من الوقود وتشغيل المضخة دون أي نوع من المساعدة البشرية.

وتم اختبار الذراع الروبوتية من الجيل الثالث من Autofuel لأكثر من عام، وتخطط الشركة الدنماركية لبدء الاختبار العام في وقت لاحق من العام الجاري 2023.

وعلى الرغم من أن الأمر قد يستغرق بعض الوقت قبل أن تصبح روبوتات التزود بالوقود سائدة في العالم، إلا أن Autofuel تعتقد أنها أنها ستصبح لا تقدر بثمن عندما تطرق المركبات ذاتية القيادة الشوارع أخيرًا.

وبدأ Autofuel العمل على حل آلي لإعادة تزويد السيارات بالوقود في عام 2018، وكانت الفكرة الرئيسية للمشروع هي تقليل التعرض المحتمل للمواد الكيميائية الضارة ومكونات الوقود في المحطات لكل من الموظفين والعملاء.