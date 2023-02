تطبيق واقع افتراضي يعيد مشاهد ذكرياتك المسجلة على الهاتف

ويعكس التطبيق فكرة حلقة The Entire History of You من مسلسل الخيال العلمي Black Mirror الذي عرضته شبكة "نتفليكس" عام 2011.

وأظهرت الحلقة كيف يصل الأشخاص إلى الذكريات من خلال غرسة تسجل كل ما يرونه، وتتيح لهم هذه التقنية الترجيع والتكبير والتفتيش في مشاهد حياتهم اليومية.

ولكن مع ذلك يتيح تطبيق Vivid للواقع الافتراضي رؤية الذكريات التي يتم تسجيلها عبر هاتف ذكي.

وقال Andrew McHugh مؤسس شركة Wist إن "هذا ممكن بسبب المستشعرات والبرامج الموجودة في الهواتف الذكية الحديثة المزودة بتقنية الالتقاط ثلاثي الأبعاد".

وأضاف في منشور عبر موقع "ميديوم" قائلا: "يمكن أن يسمح لنا المزيج الصحيح من هذه التقنية الجديدة بالتقاط: لحظات مكانية في الوقت المناسب يمكنك الرجوع إليها".

وتابع: "ويمكن للتصميم والهندسة المناسبين أن يجعلا هذا الأمر سهلا مثل التقاط مقطع فيديو. يمكننا أن نجعل الأقلام حقيقية".

ولإعادة إحياء الذاكرة، يسجل المستخدمون تجربة باستخدام تطبيق Vivid، الذي يجمع المعلومات اللازمة لتحويل لقطات ثنائية الأبعاد إلى عالم ثلاثي الأبعاد.

يتم التقاط العمق باستخدام مستشعرات LiDAR على طراز Pro من أجهزة هواتف أيفون ولوحيات أيباد من شركة أبل.