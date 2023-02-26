تطبيق واقع افتراضي يعيد مشاهد ذكرياتك المسجلة على الهاتف

تعمل شركة Wist على تطوير تطبيق هاتف ذكي لتسجيل اللحظات التي لا تُنسى والتي يتم تحميلها على سماعة رأس الواقع الافتراضي.

ويتيح ذلك للمستخدمين التفاعل مع تجاربهم التي عاشوها من قبل، والتي أصبحت في الذاكرة، لتعود وكأنها واقع حي يعيشونه.

ويلتقط البرنامج المعلومات ثلاثية الأبعاد للقطات لتحويل أي تسجيل إلى عالم غامر، وفقا لما أوردته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

يتوفر تطبيق الواقع الافتراضي، المسمى Vivid، للإصدار التجريبي على نظام iOS، ويمكن إقرانه بسماعة رأس Quest VR.

ويتيح التطبيق للمستخدمين إمكانية دعوة الأصدقاء للانضمام إليهم في ذكرياتهم وعيش تجربة واقعية لم يسبق لها مثيل سوى في الأفلام.