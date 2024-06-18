5 طرق لإخفاء التطبيقات على هواتف أندرويد.. تعرف إليها
بدءًا من إبقاء تطبيقات الدفع بعيدًا عن متناول الأطفال وحتى حماية التطبيقات الحساسة من أعين المتطفلين، قد يكون لدينا سبب مختلف لإخفاء التطبيق، وعلى أي جهاز يعمل بنظام أندرويد.
وتعد هذه إحدى أفضل الطرق للحفاظ على خصوصيتك، وإذا كنت تريد إخفاء بعض التطبيقات من درج التطبيقات، فإليك خمس طرق للقيام بذلك.
ميزة إخفاء التطبيقات المضمنة
تأتي معظم الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد مزودة بأداة مدمجة لإخفاء التطبيقات. وللعثور على هذه الخيار انتقل إلى الإعدادات وإبحث عن خيار يسمى التطبيقات المخفية " Hidden apps".
إعادة تسمية التطبيق وتغيير أيقونته
إذا كان هاتفك أو جهازك اللوحي الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد لا يحتوي على خيار مدمج لإخفاء التطبيقات، فيمكنك تنزيل مشغلات الطرف الثالث الشائعة مثل Nova وApex وMicrosoft Launcher.
وتتيح لك أدوات الإطلاق هذه إخفاء التطبيقات بسرعة من الشاشة الرئيسية وكذلك من درج التطبيقات، أما إذا كنت تريد جعل أحد التطبيقات أقل إثارة للريبة دون إخفائه فعليًا، فيمكنك تغيير رمز التطبيق واسمه باستخدام مشغلات الطرف الثالث هذه.
نقل التطبيقات إلى مجلد
هناك طريقة أخرى لجعل التطبيق أقل وضوحًا وهي نقله إلى مجلد. وتسمح بعض أنظمة التشغيل والعديد من تطبيقات الطرف الثالث مثل Nova للمستخدمين بإنشاء مجلدات التطبيقات في درج التطبيق. على الرغم من أن هذا قد لا يكون آمنًا مثل الطرق المذكورة أعلاه، إلا أنه يعد أحد أسهل الطرق لجعل التطبيق أقل ظهورًا قليلًا.
تطبيقات الطرف الثالث
إذا كنت لا ترغب في استخدام أي من الطرق المذكورة أعلاه، فيمكنك دائمًا تثبيت تطبيقات الطرف الثالث من متجر غوغل بلاي. ومعظم هذه التطبيقات مجانية وتسمح لك بإخفاء التطبيقات خلف آليات المصادقة الآمنة مثل بصمة الإصبع أو كلمة المرور أو النمط أو رقم التعريف الشخصي.
إنشاء ملف تعريف مستخدم جديد
على غرار أجهزة الكمبيوتر التي تعمل بنظامي التشغيل Windows وMac، تتيح لك معظم أجهزة أندرويد إنشاء حسابات تعريف مستخدمين متعددة، حيث يحتوي كل حساب على إعدادات وتطبيقات وبيانات منفصلة.
وعلى الرغم من أن خيار إنشاء حساب تعريف قد يختلف بين الأجهزة، إلا أنه يمكنك العثور عليه في معظم الهواتف من خلال البحث عن عبارة "مستخدمون متعددون" " Multiple users" في تطبيق الإعدادات.