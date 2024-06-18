5 طرق لإخفاء التطبيقات على هواتف أندرويد.. تعرف إليها

بدءًا من إبقاء تطبيقات الدفع بعيدًا عن متناول الأطفال وحتى حماية التطبيقات الحساسة من أعين المتطفلين، قد يكون لدينا سبب مختلف لإخفاء التطبيق، وعلى أي جهاز يعمل بنظام أندرويد.

وتعد هذه إحدى أفضل الطرق للحفاظ على خصوصيتك، وإذا كنت تريد إخفاء بعض التطبيقات من درج التطبيقات، فإليك خمس طرق للقيام بذلك.

ميزة إخفاء التطبيقات المضمنة

تأتي معظم الهواتف والأجهزة اللوحية التي تعمل بنظام التشغيل أندرويد مزودة بأداة مدمجة لإخفاء التطبيقات. وللعثور على هذه الخيار انتقل إلى الإعدادات وإبحث عن خيار يسمى التطبيقات المخفية " Hidden apps".