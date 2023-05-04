"مايكروسوفت" تتيح استخدام "بينغ" المعزز بالذكاء الاصطناعي التوليدي

بعد ثلاثة أشهر من دمج مجموعة "مايكروسوفت" الذكاء الاصطناعي التوليدي في محرك البحث "بينغ" الخاص بها، أنهت الخميس، العمل بقائمة الانتظار لاختبار روبوت المحادثة وجعله متاحًا لعموم المستخدمين رغم المخاوف في شأن الانتشار السريع لهذه التكنولوجيا.

وقال نائب رئيس شركة المعلوماتية الأمريكية العملاقة يوسف مهدي، إن "عدد مستخدمي +بينغ+ النشطين يوميًا تجاوز المئة مليون، وتضاعف عدد عمليات تثبيت تطبيقاته على الهاتف المحمول أربع مرات منذ" دمج الذكاء الاصطناعي التوليدي فيه.

وأضاف في بيان، أن "حصة +بينغ+ من السوق آخذة في التزايد نتيجة لذلك، وحصة متصفحنا +إدج+ تنمو للربع الثامن تواليًا".