تحذير جديد من "غوغل" بشأن رسائل الاحتيال عبر البريد الإلكتروني

كشفت "غوغل" عن العدد المذهل من رسائل الاحتيال التي يتم إرسالها عبر خوادم البريد الإلكتروني الخاصة بها، وأوردت نصائح حيوية حول كيفية منع المستخدم من أن يصبح الضحية التالية لمجرمي الإنترنت.

وقالت الشبكة في بيان نشرته صحيفة "ديلي إكسبرس" البريطانية، اليوم الأحد: "يجب أن يكون مستخدمو غوغل ميل في حالة تأهب قصوى عند تلقي أي رسائل جديدة في بريدهم الوارد، بعد ارتفاع متفجر في عدد رسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية".

وأشارت الصحيفة إلى أن "غوغل" أصدرت تحذيرا صارخا بشأن الحجم الهائل لرسائل البريد الإلكتروني المزيفة التي يتم تلقيها كل يوم، مضيفة أنه مع استمرار مبيعات "الجمعة السوداء" وموسم العطلات في الولايات المتحدة، بات من الضروري اتخاذ مزيد من الحذر.

وأوضحت "غوغل" أنها تمكنت من منع ما يقرب من 15 مليار رسالة غير مرغوب فيها من الوصول إلى صناديق البريد الوارد في في يوم واحد فقط.

وقالت الشبكة: "وهذا ليس كل ما في الأسبوعين الماضيين، إذ تم إيقاف حوالي 231 مليار رسالة غير مرغوب فيها، وهذا يمثل زيادة هائلة عن المواقع المعتادة في غوغل".

وأضافت: "هؤلاء المحتالون مزعجون ومثابرون خلال أفضل الأوقات، ولكن خلال موسم العطلات يكون سلوكهم أكثر تطرفًا، ولهذا السبب لدينا فريق متخصص من موظفي غوغل الذين يعملون على مدار الساعة والذين أحبطوا هؤلاء الضيوف غير المدعوين".

ونبهت إلى أنه على الرغم من أن مستخدمي "غوغل" قد تمت حمايتهم بشكل واضح من تلقي مليارات من الرسائل غير المرغوب فيها، إلا أن البعض يتسلل عبر الشبكة؛ "لذلك لا يزال من الضروري أن يظل الجميع يقظا".