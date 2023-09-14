غوغل أم أمازون أم أبل.. أي مكبر صوت ذكي منزلي هو الأفضل لك؟

أصبحت مكبرات الصوت الذكية جزءًا أساسياً من المنزل الذكي، لأنها تساعدك على القيام بكل شيء بدءًا من تحديد روتين الصباح والتحكم في التدفئة إلى الإجابة على أسئلة الأطفال العديدة وتشغيل الألحان. لذلك يجب عليك التفكير بعناية قبل الاختيار.

وعندما تقرر الحصول على مكبر صوت ذكي، سوف تحتار بشأن أي واحد يجب عليك اختياره. هل تريد مكبر الصوت الذكي من أمازون الذي يعمل مع أليكسا، أم مكبر صوت مع مساعد غوغل أم مع أبل مع سيري؟ ولجعل الأمور أكثر تعقيدًا، لا يقتصر وجود هذه المساعدات الذكية على مكبرات الصوت الذكية، لأن هنالك العشرات من منتجات الطرف الثالث التي توفر أيضًا وظائف كاملة، وهي متوافقة مع غوغل وأليكسا وأبل.

ومع ذلك، فإن المعركة بين الثلاثة الكبار تتطور باستمرار مع الإصدارات والميزات الجديدة. وسيكون لشركة أبل دائمًا معجبوها المتعصبون، لكن توافقها مع أليكسا وغوغل محدود.

وعلى نحو مماثل، جعلت أجهزة أليكسا الموثوقة والأنيقة منها اسماً مألوفاً، ولكن الجهود التي تبذلها غوغل ترقى إلى مستوى جهود أمازون، وتتفوق عليها في بعض الأحيان. وللمساعدة في جعل اختيار مكبر الصوت المناسب أسهل قليلاً، قمنا بشرح مفصل لأفضل مكبرات الصوت الذكية.