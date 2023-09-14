غوغل أم أمازون أم أبل.. أي مكبر صوت ذكي منزلي هو الأفضل لك؟
أصبحت مكبرات الصوت الذكية جزءًا أساسياً من المنزل الذكي، لأنها تساعدك على القيام بكل شيء بدءًا من تحديد روتين الصباح والتحكم في التدفئة إلى الإجابة على أسئلة الأطفال العديدة وتشغيل الألحان. لذلك يجب عليك التفكير بعناية قبل الاختيار.
وعندما تقرر الحصول على مكبر صوت ذكي، سوف تحتار بشأن أي واحد يجب عليك اختياره. هل تريد مكبر الصوت الذكي من أمازون الذي يعمل مع أليكسا، أم مكبر صوت مع مساعد غوغل أم مع أبل مع سيري؟ ولجعل الأمور أكثر تعقيدًا، لا يقتصر وجود هذه المساعدات الذكية على مكبرات الصوت الذكية، لأن هنالك العشرات من منتجات الطرف الثالث التي توفر أيضًا وظائف كاملة، وهي متوافقة مع غوغل وأليكسا وأبل.
ومع ذلك، فإن المعركة بين الثلاثة الكبار تتطور باستمرار مع الإصدارات والميزات الجديدة. وسيكون لشركة أبل دائمًا معجبوها المتعصبون، لكن توافقها مع أليكسا وغوغل محدود.
وعلى نحو مماثل، جعلت أجهزة أليكسا الموثوقة والأنيقة منها اسماً مألوفاً، ولكن الجهود التي تبذلها غوغل ترقى إلى مستوى جهود أمازون، وتتفوق عليها في بعض الأحيان. وللمساعدة في جعل اختيار مكبر الصوت المناسب أسهل قليلاً، قمنا بشرح مفصل لأفضل مكبرات الصوت الذكية.
أمازون Echo
قد تكون مجموعة مكبرات الصوت الذكية والشاشات الذكية من أمازون هي الأكثر شهرة، حيث أصبحت كلمة "أليكسا" مرادفًا لظاهرة المنزل الذكي بشكل عام. ومع ذلك، فهي تحتوي أيضًا على أكبر تشكيلة من الأجهزة.
ومن المزايا المهمة في مكبر الصوت الذكي أمازون Echo أنه جزء من مجموعة تقنيات أمازون الأوسع، بما في ذلك أجهزة تلفزيون "فاير"، التي تتيح لك التحكم في مشاهدتك من خلال صوتك فقط.
وإذا كان لديك جهاز Fire TV أو Fire Streaming Stick، فأمازون Echo هو اختيارك الأنسب.
ويحتوي مكبر الصوت الذكي أمازون Echo Dot على مكبر صوت مقاس 1.6 بوصة، بينما يحتوي جهاز Echo الأكبر على مكبر صوت 3.0 ومكبرات صوت أمامية مزدوجة مقاس 0.8 بوصة.
ويأتي Echo Studio بمكبر صوت مقاس 1.0 بوصة، وثلاثة مكبرات صوت متوسطة المدى مقاس 2.0 بوصة، ومكبر صوت مقاس 5.3 بوصة.
ويتميز أيضًا بصوت Dolby Atmos المحيطي. وتسمح أجهزة Echo بربط عدة مكبرات صوت لاسلكياً في جميع أنحاء المنزل، للحفلات أو الاستماع إلى الموسيقى أثناء تنظيف غرف مختلفة في المنزل. وهذا بالطبع مفيد أيضًا لبث الرسائل إلى غرفة أخرى، مثل الاتصال بالأطفال كلّ في غرفته.
بالإضافة إلى ذلك، يمكنك تنشيط خيارات أليكسا الملائمة للأطفال على Echo، بما في ذلك الإجابات على أسئلة الأطفال، وتصفية الأغاني ومنع الصغار من القيام ببعض التسوق السري. ويمكنك أيضًا مراجعة ما قد يحدث في غيابك.
وتحتوي أجهزة أمازون Echo على مفتاح للميكروفون حتى تتمكن من حماية خصوصيتك عندما تشاء. وعلى الرغم من أنها لن تناسب أذواق الجميع، فإن أجهزة أمازون Echo أنيقة وحديثة المظهر بما يكفي لتندمج مع البيئة المحيطة بها.
غوغل Nest
أكبر أداة في ترسانة "غوغل" هي بنكها الهائل من البيانات، بعد أن حاصرت السوق بالكامل في عمليات البحث على الإنترنت ومعرفة الكثير عنا جميعًا، وأكثر مما نرغب على الأرجح.
وتتميز مكبرات الصوت Google Nest بأنها محاورات ذكية، تساعدك على أتمتة منزلك بالطريقة التي تريدها تمامًا. وبما أن الكثير منا يعتمد على Gmail والخدمات المرتبطة به في العمل والتنظيم الشخصي، وتعرف غوغل ذلك بالطبع، لذا جعلت من السهل للغاية ربط بريدك الإلكتروني والتقويم مع إجراءات منزلك الذكي مع مكبر الصوت الذكي Nest. أما إذا كنت تستخدم Google Meet للبقاء على اتصال مع العائلة والزملاء، فمكبر صوت غوغل الذكي هو أفضل خيار لك.
في هذا السياق، لا يمكننا أيضًا تجاهل فوائد وجود موقع "يوتيوب" المملوك لشركة غوغل في متناول يدك أيضًا، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة من خلال الأوامر الصوتية.
ويحتوي Google Nest Mini على مكبر صوت واحد فقط. لكن أصدرت غوغل خيارًا أكثر تركيزًا على الصوت وهو Nest Audio، الذي يحتوي على مكبر صوت مقاس 0.7 بوصة ومكبر صوت مقاس 2.9 بوصة لمزيد من التأثير.
وتتميز مكبرات صوت غوغل الذكية بمفتاح كتم صوت الميكروفون، الذي يحمي خصوصيتك عندما لا تريد أن يتم سماعك، كما يمكن لكل فرد من أفراد العائلة إعداد ملف تعريف صوتي خاص به.
ونوصي باستخدام مكبر صوت Nest الذكي لأولئك الذين يرغبون في استخدام أجهزتهم الذكية كأداة إنتاجية، سواء كان الأمر يتعلق بتذكيرات بأحداث التقويم وتنبيهات البريد الإلكتروني، أو تتبع نومهم وإعداد الإجراءات الروتينية.
أبل HomePod
سيكون مستخدمو iPhone أو Mac على دراية بالمساعد الذكي Siri، ويمكن أن يكون المساعد الذكي الخاص بأبل هو الخيار الأفضل لأولئك الذين يريدون أن يعمل منزلهم الذكي بسلاسة مع منتجات أبل الأخرى.
لذا، إذا كنت ترغب في تجهيز منزلك بجهاز Apple TV، والاشتراك في Apple Music، فكر جيدًا بأبل HomePod.
يذكر أنه لا توجد أي علامات تجارية لمكبرات الصوت تابعة لجهات خارجية تحتوي على Siri، وخياراتك الوحيدة هي HomePod mini وHomePod 2 الذي تم إصداره حديثًا.
ويوفر التصميم الكروي لـ HomePod mini صوتًا بزاوية 360 درجة، وهو الأفضل بين أصغر مكبرات الصوت الذكية في المجموعة. وإذا قمت بإقرانه مع مكبر صوت آخر من أبل، سيكون لديك نظام صوت محيطي قوي، بالإضافة إلى كل ما يقدمه Siri من ميزات.
وتتميز مكبرات الصوت HomePod الذكية بمفتاح كتم صوت الميكروفون، الذي يحمي خصوصيتك عندما لا تريد أن يسمعك أحد. وبالطبع، نوصي باستخدام Apple HomePod mini وشقيقه الأكبر HomePod فقط لأولئك الذين يستخدمون أجهزة أبل ولأولئك الذين يستخدمون Apple Music، أو لديهم جهاز Apple TV، أو يستخدمون هواتف iPhone.
الخيار الأفضل لك؟
يتمتع جميع موفري مكبرات الصوت الذكية الرئيسيين الثلاثة بإيجابيات وسلبيات، بدءًا من التوافق الواسع مع الأجهزة المنزلية الذكية الأخرى وحتى جودة الصوت المحسنة ومكبرات الصوت سهلة الاستخدام أو خيارات الخصوصية.
وقد يرغب أولئك الذين يقدرون النظام البيئي المفتوح في الابتعاد عن مكبرات الصوت HomePod، ولكن ستتم مكافأة أي شخص آخر على التزامه بشركة "أبل" بصوت ممتاز وتكامل سلس مع Apple TV وApple Music وiPhone وiPad.
من جهتها، تفوز شركة "غوغل" كمساعد شخصي، ويرجع ذلك في الغالب إلى ثروتها من المعرفة عنا جميعًا. فإذا كنت تستخدم برامج غوغل مثل Gmail وتقويم Google وGoogle Chat، بالإضافة إلى كونك مستخدمًا متكررًا على YouTube، فإن مكبرات الصوت غوغل Nest ستناسبك وتناسب أسلوب حياتك بشكل أفضل.
أما مكبرات الصوت الذكية أمازون Echo، فهي مناسبة للأسر التي لديها أطفال، أو أولئك الذين يشعرون بالقلق بشأن خصوصياتهم.
وتعد مكبرات الصوت الذكية المخصصة للأطفال التي توفرها أمازون مع مساعد أليكسا فريدة من نوعها، وتعمل بشكل رائع مع بقية منزلك الذكي مع الحد مما يمكن لأطفالك القيام به على الإنترنت.