الاتصال الأخضر.. كيف تنتقل إلى عالم رقمي أكثر استدامة؟

في عالم يسعى إلى تقليل موارد الطاقة وانبعاثات الغازات الدفيئة، يشكل الاتصال الأخضر أداة جيدة لتحقيق عالم رقمي أكثر مسؤولية واستدامة.

وحذّر "معهد الرقمنة المسؤولة" وتحالف "التكنولوجيا الخضراء" في فرنسا من أن القطاع الرقمي مسؤول عن 4% من انبعاثات الغازات الدفيئة، ويمكن أن تصل النسبة إلى 7 % عام 2025؛ ما يدعو إلى ضرورة بحث حلول للحدّ من أثر استخدامات هذا القطاع على البيئة.

وبحسب تقرير نشره موقع "فوتورا سيونس" العلمي الفرنسي، فإنّ "الاتصال الأخضر يمثل وسيلة جيدة للمشاركة في الحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، وكذلك في استهلاك الطاقة".

وتستهدف هذه الفكرة "تقليل استهلاك الطاقة من قبل اللاعبين الرقميين بنسبة 15% والأثر البيئي للتكنولوجيا الرقمية في المباني بنسبة 40% بحلول عام 2030" وفق التقرير.

وأشار التقرير إلى أسباب تصاعد استهلاك الطاقة في علاقة بالخدمات الرقمية ومنها إنترنت الشبكات الاجتماعية، وتدفق الفيديو، والحوسبة، وغيرها.