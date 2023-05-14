نوع جديد من البطاريات قد يُمكّن رواد الفضاء من الوصول للزهرة

لأن الظروف البيئية قاسية على كوكب الزهرة، حتى المعادن تموت على سطحه، ولأن البعثات الفضائية على الكوكب قليلة ونادرة، مثل بعثات فينيرا السوفيتية التي استمرت ساعتين فقط أو أقل، من أجل ذلك تحتاج أي مركبة هبوط أو جوالة مستقبلية إلى خصائص تشبه خصائص البطل الخارق لتحملها على سطح توأم الأرض الشرير.

ولإيجاد حل لهذه المشكلة والعائق، تعمل وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" على إنشاء بطاريات يمكنها العمل لفترة كافية في ظروف كوكب الزهرة الجَهنَّمية لجعل مهمة الهبوط تستحق الجهد المبذول.

فقد قامت "ناسا" بالتعاون مع شركة (Advanced Thermal Binders Inc، (ATB، بإنشاء أول بطارية أثبتت القدرة على العمل في درجات حرارة كوكب الزهرة ليوم كامل بتوقيت الزهرة، وهو ما يقرب من 120 يومًا من أيام الأرض.