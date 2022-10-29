غوغل تدمج تطبيق Duo مع خدمات Meet

ودعت شركة "غوغل" رسميًا تطبيق التواصل عبر الفيديو الخاص بها "Google Duo" وأزالته من متجر التطبيقات التابع لها، بعد إتمام دمجه بالكامل في التطبيق الآخر الخاص بالشركة Google Meet.

وقالت الشركة عبر صفحة الدعم التابعة لها إنه تم دمج تطبيق Duo في Meet، لتوفير تطبيق واحد لمكالمات الفيديو والاجتماعات، كما تم تعديل اسم تطبيق Duo ورمزه ليطابقا Meet.

وعند البحث عن تطبيق Duo في متجر "غوغل بلاي"، فإن محرك البحث يقود إلى صفحة التحميل الخاصة بتطبيق Meet دون تقديم أي إفادة عن التطبيق الأول، في إشارة إلى تأكيد إزالته من متجر التطبيقات.

وكانت الشركة قد أعلنت عبر صفحة الدعم الخاصة بها أنه، بحلول نهاية عام 2022، ستتم إعادة تسمية تطبيق Duo المُحدَّث ليصبح Meet مع دمج كامل الخدمات في التطبيق الأخير ليصبح هو البديل الحالي.