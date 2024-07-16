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ميزة طال انتظارها.. نقل الصور مباشرة من غوغل إلى أبل

ميزة طال انتظارها.. نقل الصور مباشرة من غوغل إلى أبل
تعبيريةالمصدر:  esdelatino.com
شادي عواد
شادي عواد
16 يوليو 2024، 12:50 م

تعاونت أبل وغوغل لتقديم حل لنقل الصور مباشرةً من صور غوغل إلى صور iCloud كجزء من مبادرة نقل البيانات DTI.

ويأتي ذلك بعد تعاون الشركتين في عام 2021 للسماح بنقل الملفات بشكل أسهل من iCloud Photos إلى غوغل Photos، ومن المتوقع طرح الأداة الجديدة خلال الأسبوع المقبل.

حاليًا، إذا أراد المستخدم نقل الصور، فيجب عليه أولاً تنزيلها من غوغل Photos ثم تحميلها على Apple iCloud.

وستكون هذه العملية أسهل كثيرًا مع خيار النقل المباشر، الذي سيسمح للمستخدمين بنقل الصور من غوغل Photos إلى Apple iCloud مباشرة دون الحاجة إلى خطوات التنزيل والتحميل.

غير متاحة لحسابات الأطفال

وستكون هذه الخدمة متاحة لأصحاب حسابات أبل في أكثر من 240 دولة ومنطقة حول العالم. ووفقًا لشركة أبل، فإن الخدمة غير متاحة لحسابات الأطفال.

وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن للمستخدمين استيراد بيانات الصور والفيديو إلى iCloud أثناء تشغيل ميزة "حماية البيانات المتقدمة" للحساب على iCloud. 

وأكدت شركة أبل أيضًا أنه عند نقل الصور ومقاطع الفيديو من صور غوغل إلى صور iCloud، لا يتم حذف الملفات من صور غوغل.

الملفات المدعومة

وتتضمن قائمة أنواع الملفات المدعومة JPEG وHEIC  وPNG  وGIF  وTIFF  وBMP  وMP4  وMOV.

وبالنسبة للصور وملفات الفيديو الأخرى التي لا يمكن نقلها إلى iCloud Photos، مثل ملفات RAW، قالت أبل إنه سيتم نقلها إلى iCloud Drive بدلاً من ذلك.

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الخطوات

لنقل صور غوغل إلى صور iCloud، انتقل إلى عرض نقل الصور في غوغل  Takeoutومن ثم إلى لوحة تحكم حساب غوغل الخاص بك.

وضمن خيار "خدمات غوغل المستخدمة مؤخرًا" أو "خدمات غوغل الأخرى"، قم بالتمرير إلى الصور ثم انقر فوق نقل البيانات.

بعد ذلك اختر البيانات التي تريد نسخها واضغط على خيار المتابعة، واختر "Apple - iCloud Photos"  كوجهة للنقل وسجل الدخول باستخدام معرف أبل الخاص بك، وانقر فوق "السماح" لمشاركة الإذن مع غوغل لإضافة الصور ومقاطع الفيديو إلى iCloud.

وستظهر الصور ومقاطع الفيديو الخاصة بك في تطبيق الصور من أبل في ألبوم يسمى "استيراد من غوغل" مع تاريخ النقل.

وإذا كانت بعض الصور أو مقاطع الفيديو الخاصة بك مفقودة من iCloud Photos، فتحقق من iCloud Drive بحثًا عن مجلد يسمى "استيراد من غوغل". 

ويمكنك التحقق من حالة عملية النقل الخاصة بك أو إلغائها على صفحة البيانات والخصوصية الخاصة بشركة أبل.

بالإضافة إلى ذلك، عند بدء عملية النقل وعند اكتمالها، سترسل أبل إشعارًا بالبريد الإلكتروني إلى عناوين البريد الإلكتروني المرتبطة بحساب Apple ID الخاص بك.

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