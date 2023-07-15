ضربة موجعة لشركة ميتا.. تراجع الزخم العالمي لـ"ثريدز"

تراجع الزخم العالمي الذي رافق تطبيق "ثريدز"، بعد أيام قليلة من إطلاقه، في ضربة مُوجعة لشركة ميتا، التي أرادت من التطبيق الجديد منافسة "تويتر".

ووفق تحليل لمؤسسة "سنسور تاور" المعنية ببيانات التسويق، فقد تراجع الوقت الذي يقضيه المستخدمون على التطبيق إلى 10 دقائق يوميًا، بنسبة انخفاض وصلت إلى 50%، من الوقت عند انطلاقه والبالغة 20 دقيقة، كما انخفض المستخدمون النشطون 20%.

وفي الوقت الذي أقرت فيه المؤسسة عبر تصريحات لشبكة "سي أن بي سي" بحدوث زخم رافق إطلاق "ثريدز"، لكن طريقه للوصول إلى القمة لا يزال صعبًا.