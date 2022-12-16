تفريغ الكويكبات".. الفكرة الأكثر غرابة لاستعمار الفضاء‎‎

اقترح العلماء ما قد يكون المفهوم الأكثر غرابة حتى الآن لاستعمار الفضاء، ويتمثل في العيش داخل الكويكبات بعد تفريغها وخلق الجاذبية المناسبة.

في ورقة بحثية جديدة، يقترح خبراء جامعة "روتشستر" تفريغ كويكب، وزيادة دورانه لخلق جاذبية اصطناعية وملئه بالمباني.

يقولون إن تغطية الكويكب المختار في كيس شبكي مرن مصنوع من ألياف نانوية كربونية من شأنه أن يمنع الركام من الانهيار أثناء دورانه.

يعترف الفريق بأن مفهومهم "نظري إلى حد كبير"، وأنه سيتطلب "قدرات هندسية غير موجودة في الوقت الحالي"، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.