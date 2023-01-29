تقنية مختلفة.. تشغيل مراوح هوائية على شكل أعمدة شاقولية

بدأت شركة "سي تويرل" السويدية لصناعة المراوح الريحية باختبار نموذج مختلف من مراوح الرياح المؤلفة من أعمدة شاقولية تبلغ استطاعتها 1 ميغاواط، وتطوف على سطح الساحل النرويجي.

وحازت الشركة عام 2022 على موافقة الوزارة النرويجية للطاقة بهدف اختبار نموذجها الأولي لمدة 5 أعوام في مزرعة سمكية، ولكن اعتراض بعض الجهات المجتمعية أوقف المشروع.

وألغت الإدارة النرويجية للمياه والطاقة حديثًا، الاعتراضات السابقة على تشغيل النموذج الأولي، وأعطت الموافقة للبدء باختباره على الساحل.

ويمتاز تصميم المروحة الريحية الجديدة بانخفاض مركز ثقلها واقترابه من سطح الماء، فالأجزاء المتحركة والأنظمة الكهربائية سهلة الوصول، ما يخفض من تكاليف الصيانة.