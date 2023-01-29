تقنية مختلفة.. تشغيل مراوح هوائية على شكل أعمدة شاقولية
بدأت شركة "سي تويرل" السويدية لصناعة المراوح الريحية باختبار نموذج مختلف من مراوح الرياح المؤلفة من أعمدة شاقولية تبلغ استطاعتها 1 ميغاواط، وتطوف على سطح الساحل النرويجي.
وحازت الشركة عام 2022 على موافقة الوزارة النرويجية للطاقة بهدف اختبار نموذجها الأولي لمدة 5 أعوام في مزرعة سمكية، ولكن اعتراض بعض الجهات المجتمعية أوقف المشروع.
وألغت الإدارة النرويجية للمياه والطاقة حديثًا، الاعتراضات السابقة على تشغيل النموذج الأولي، وأعطت الموافقة للبدء باختباره على الساحل.
ويمتاز تصميم المروحة الريحية الجديدة بانخفاض مركز ثقلها واقترابه من سطح الماء، فالأجزاء المتحركة والأنظمة الكهربائية سهلة الوصول، ما يخفض من تكاليف الصيانة.
وترتفع المروحة بمقدار 55 مترًا عن سطح الماء، وتمتد إلى مسافة 50 مترًا تحت سطحه، ويبلغ قطرها 50 مترًا، ويعتمد عمل المراوح الشاقولية على اصطدام الرياح بسطوح شفرات المروحة ما يولد قوة ضغط تسبب دورانها.
وأشارت الشركة إلى أن وضع مراوح شاقولية عديدة بجوار بعضها يزيد الطاقة الناتجة، وتتفوق على نظيرتها الأفقية واسعة الاستخدام، بكونها منخفضة تكاليف النقل والتركيب، ولا تحتاج إلى التوجيه وفق اتجاه الرياح، ولكن كفاءتها أقل، وتحتاج إلى بعض الطاقة لتبدأ بالدوران.
وقال المدير التنفيذي للشركة بيتر لوريتس: "ينصب تركيزنا حاليًا على إنتاج المراوح الريحية الجديدة بشكل تجاري لتشغيل مزارع ريحية طافية"؛ وفقًا لموقع "إليكتريك".
وفي إطار توليد الكهرباء النظيفة، بدأت شركات عديدة باختبار تقنيات المراوح الشاقولية المصنوعة من الألمنيوم والطافية على سواحل البحر.
وانتشرت في الأعوام الأخيرة، مزارع الرياح في البحار والمحيطات نظرًا لأن الرياح هناك أقوى من تلك الموجودة على اليابسة، ما يزيد حجم الإنتاج الكهربائي.
ويمكن تثبيت المراوح مباشرة في الأرض أو رصفها لتعوم على سطح الماء مع مرساة تثبتها في قاع المساحة المائية التي تغطيها.
وتطورت مراوح الرياح في العقدين السابقين لتتضاعف أبعادها وإنتاجها من الكهرباء، ومن المتوقع أن يصل إنتاجها إلى 150 ميغا واط في الأعوام المقبلة، ما يسهم في إنتاج كهرباء نظيفة تغني عن استخدام مشتقات الوقود الأحفوري المسبب للاحترار العالمي.