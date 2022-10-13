‪ تطوير مستشعر حرارة يحدد تاريخ تخزين الأطعمة المجمدة‬

تمكن فريق بحثي أوروبي من تطوير مستشعر حرارة يحدد تاريخ الأطعمة المجمدة، وما إذا كانت ذابت مسبقًا وأعيد تجميدها.

وذكرت مجلة الجمعية الكيميائية الأمريكية "إي سي أس" للأخبار العلمية، الأربعاء، أن الفريق صمم النموذج الأولي لمستشعر الحرارة بالكامل من مواد صالحة للأكل، وتضم ملح الطعام والملفوف الأحمر وشمع العسل.

وقال إيفان إيليك، الباحث المشارك في الدراسة من المعهد الإيطالي للتكنولوجيا، إن المستشعر يعمل بواسطة الطاقة الذاتية، إذ صُمّم من مواد طعام ذات خصائص كهربائية "كهرل" والتي تتغير عند تجميدها وإذابتها".

وبدأ الفريق البحثي أوَّلًا ببناء مستشعر يولد تيارًا كهربائيًّا عند إذابة الأطعمة المجمدة، ثم توصيل المستشعر مع نظام يتغير لونه، عند تغير درجة حرارة الأطعمة المجمدة.

وفي الخطوة الأخيرة، وضعوا جميع أجزاء المستشعر معًا في كتلة من شمع العسل والتي تحتوي على كهرباء تنشط خصاصها مع تغير درجة الحرارة.

وبعد ذلك، اختبر الفريق المستشعر على أطعمة مجمدة تحتوي على كهرباء، بما في ذلك الملح والعنب والبطيخ والتفاح.