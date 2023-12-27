غوغل "Bard" و "ChatGPT".. أيهما أفضل؟

لم يتوقع الكثير قدوم هذا الوقت الذي تأسست فيه برامج فريدة للذكاء الاصطناعي سهلت من حياة الناس ولبت احتياجاتهم التي كانت، سابقًا، تأخذ زمنًا طويلاً لإنجازها. واليوم جاءت برامج الذكاء الاصطناعي لتكون إحدى الأدوات المهمة التي يستخدمها الموظف خلال ساعات عمله.

أطلقت شركة "غوغل"، في فبراير 2023، روبوت الذكاء الاصطناعي Bard AI الذي كان بمثابة رد على شركة "OpenAI" المطورة لـ "ChatGPT"، بحسب خبراء.

وبُني "Bard" على نموذج لغة الذكاء الاصطناعي من "غوغل" لتطبيقات الحوار "LaMDA"، ليكون خدمة محادثة تعمل بالذكاء الاصطناعي، تجيب عن الأسئلة، وتوفر معلومات بطريقة محسنة، وتعتمد على شبكة الإنترنت لتقديم استجابات جديدة وعالية الجودة، وتكمن قوة "Bard" في قدرته على تقديم إجابات بسيطة، عكس الصفحات التي لا نهاية لها من محتوى الويب.

ما هو ChatGPT؟

تم إصدار "ChatGPT" في نوفمبر 2022، وهو عبارة عن روبوت دردشة مدعوم بالذكاء الاصطناعي من "OpenAI"، يجيب "ChatGPT" عن الأسئلة والمطالبات بأي تنسيق تريده، وتكمن قوته العظمى بأنه رغم كونه أداة ذكاء اصطناعي، إلا أنه يجري محادثات تشبه محادثات الإنسان.