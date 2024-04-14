"أبل" تزف بشرى سارة لمستخدمي "آيفون"

ومستخدمو "آيفون"، الذين يعانون من مشكلات ويريدون القيام بعملية الإصلاح بأنفسهم يحتاجون إلى مساعدة "أبل" في الحصول على قطع الغيار، بالإضافة إلى صندوق الأدوات الخاص لإصلاح أجهزة "آيفون"، حيثُ أرادت الشركة من الأشخاص استخدام أجزاء "آيفون" جديدة وأصلية لإصلاح المشكلات، قبل أن تشرع بتغير هذه السياسة.

فك القيود

وعادةً ما كانت شركة "أبل" مقيدة للأجزاء التي تقترن بأجهزة "آيفون" أثناء عمليات الإصلاح، ولهذا السبب أضافت الشركة إشعارًا عندما تتمكن من اكتشاف جزء مستعمل يتم استخدامه على هواتف "آيفون"، وإذا فعلت ذلك مع مستشعرات "Face ID" أو "Touch ID"، فلن تعمل الميزة على الإطلاق.

وقالت "أبل" في منشور: "ستستفيد قطع غيار أبل الأصلية المستعملة الآن، من الوظائف الكاملة والأمان الذي توفره قطع المصنع الأصلية الجديدة".