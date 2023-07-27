"ميتا" تطلق ميزة جديدة في تطبيقها الجديد "ثريدز"
أطلقت شركة "ميتا"، ميزة "تحديثات المتابعة" الجديدة في تطبيقها الجديد "ثريدز"، ويستطيع المستخدم بواسطة الميزة الجديدة، رؤية المنشورات بتسلسل زمني وذلك للحسابات التي يتابعها فقط، وليس باقي الحسابات التي تختارها خوارزمية التطبيق بناء على اهتمامات المستخدمين.
وكان هذا التحديث مطلوبا بشدة من مستخدمي "ثريدز" منذ بداية إطلاق التطبيق، وفق "سي إن إن".
وحقق تطبيق "ثريدز" نجاحا كبيرا منذ إطلاقه، حيث تجاوز عدد مستخدميه 100 مليون في أسبوع الإطلاق الأول.
وجاء التحديث الأخير ضمن تحديثات أخرى أطلقتها الشركة، من بينها الترجمة التلقائية إلى اللغات التي يختارها المستخدمون، ورؤية المنشورات التي أعجبوا بها مجموعة مع بعضها.