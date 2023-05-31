شاهد لحظة خروج السعودية ريانة برناوي من الكبسولة الفضائية
وصلت رائدة الفضاء السعودية، أول امرأة عربية مسلمة، على متن محطة الفضاء الدولية، إلى الأرض، بعدما حققت المركبة التي كانت تقلها هبوطًا ناجحًا في المحيط الأطلسي.
وعادت ريانة برناوي، برفقة زميلها السعودي علي القرني، إلى الأرض مجددًا، بعد انتهاء المهمة العلمية التي قاما بها بنجاح على متن محطة الفضاء الدولية.
وظهرت ريانة برناوي برفقة معاونين، بعد فتح المركبة "دراجون" لمساعدتها في الخروج من الكبسولة والسير بثبات بعد رحلتها الفضائية التي تستغرق ما بين 6-30 ساعة.
وكانت ريانة اختتمت تجاربها العلمية على متن محطة الفضاء الدولية، بالتأكيد أن ما حققته هو إنجاز لكل السعوديات.
وكتبت عبر تويتر: "تأكدوا أن ذهاب رائدة فضاء سعودية واحدة لمحطة الفضاء الدولية هو ذهابنا جميعًا كنساء سعوديات، وأن خطوة كلّ امرأة سعودية نحو أحلامها تقربنا جميعًا لأحلامنا بفضل التمكين الذي نشهده اليوم".