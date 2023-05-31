شاهد لحظة خروج السعودية ريانة برناوي من الكبسولة الفضائية

وصلت رائدة الفضاء السعودية، أول امرأة عربية مسلمة، على متن محطة الفضاء الدولية، إلى الأرض، بعدما حققت المركبة التي كانت تقلها هبوطًا ناجحًا في المحيط الأطلسي.

وعادت ريانة برناوي، برفقة زميلها السعودي علي القرني، إلى الأرض مجددًا، بعد انتهاء المهمة العلمية التي قاما بها بنجاح على متن محطة الفضاء الدولية.