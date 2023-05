شاهد لحظة خروج السعودية ريانة برناوي من الكبسولة الفضائية

تأكدوا أن ذهاب رائدة فضاء سعودية واحدة لمحطة الفضاء الدولية هو ذهابنا جميعًا كنساء سعوديات وأن خطوة كل امرأة سعودية نحو أحلامها تقربنا جميعًا لأحلامنا بفضل التمكين اللي نشهده اليوم ❤️🇸🇦#نحو_الفضاء



One Saudi female astronaut’s journey to the ISS is a journey that all of Saudi… pic.twitter.com/rOZvz1gJqv