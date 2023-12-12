تقرير: قانون الذكاء الاصطناعي الأوروبي الجديد في مأزق

قال موقع "أكسيوس" الإخباري، إن الاتحاد الأوروبي يواجه أزمة كبيرة بفعل قانون الذكاء الاصطناعي الذي أصدره الجمعة.

وبحسب الموقع فإن القانون، الذي أُقر بعد جولات مناقشة ماراثونية استمرت لـ 36 ساعة، سيدخل حيز التنفيذ في عام 2025، ما يفرض على الاتحاد أن يطلب من الشركاء الالتزام طوعًا بالقواعد التنظيمية الشاملة للذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي دون تعريضهم للعقوبات في حال عدم التقيد.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي، بحكم الريادة العالمية، قام بتمرير هذا التشريع كأول تجمع دولي في محاولة لجعل المعايير المنبثقة عن هذا التشريع تأخذ الطابع التنظيمي العالمي كما فعل سابقًا مع قواعد الخصوصية الرقمية.

وأشار إلى أنه على ما يبدو، فإن الأمور لن تسير كما يخطط الأوروبيون وسيتسبب هذا التشريع لا محالة بمأزق وفراغ قانوني كبير لحين دخوله حيز التنفيذ في 2025.

وذكر أن "التشريع الأوروبي الجديد يحظر العديد من استخدامات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الحذف الجماعي لصور الوجه ومعظم أنظمة التعرف على المشاعر في أماكن العمل والبيئات التعليمية".

وتابع: "يحظر أيضًا أنظمة "التسجيل الاجتماعي" المثيرة للجدل، وهي الجهود المبذولة لتقييم مدى امتثال المواطنين أو جدارتهم بالثقة".

وأردف أنه "يختصر من بعض صلاحيات جهات إنفاذ القانون في مجال تكنولوجيا التعرف على الوجه ويقتصرها على عدد قليل من الاستخدامات المقبولة، بما في ذلك تحديد هوية ضحايا الإرهاب والاتجار بالبشر والاختطاف".

ولفت "أكسيوس" إلى أن الجهات المخالفة التي تنتهك القواعد ستخضع، حال تنفيذ القانون، إلى غرامات مالية تتراوح بين 1.5% إلى 7% من حجم مبيعاتها داخل أوروبا وعالميًا.

وأشار إلى أن المشرعين في الولايات المتحدة الأمريكية أعربوا عن قلقهم من تنفيذ تشريعات ذكاء اصطناعي كتلك الأوروبية؛ لأن من شأنها أن تضع الشركات الأمريكية في وضع غير مؤاتٍ للتنافس مع الصين.

وأكد تقرير الموقع أن بعض الحكومات الوطنية في الاتحاد الأوروبي، مثل فرنسا، كانت قد طالبت بشمولها ببعض الاستثناءات من بعض جوانب القانون للاستخدامات العسكرية أو الدفاعية للذكاء الاصطناعي، وتمت الموافقة.