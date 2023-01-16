ميزة اكتشاف الأعطال من أبل تسبب إرباكا في مراكز الطوارئ
تسببت ميزة كشف الأعطال التي زودت بها شركة أبل سلسلة هواتفها الأخيرة "أيفون 14" في أزمة وارتباك لدى مراكز الطوارئ في عدد من البلدان.
واستقبلت مراكز الطوارئ العديد من الاتصالات المزيفة بسبب اكتشاف هواتف أيفون وساعات أبل أعطالا غير حقيقية، خاصة لدى أصحابها.
وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" أن مقاطعة غرين في نيويورك ومقاطعة كاربون في ولاية بنسلفانيا شهدتا زيادة مرهقة في مكالمات 911 الكاذبة من منتجعات التزلج المحلية بسبب اكتشاف الأعطال.
وتسمح هذه الميزة باكتشاف حادث سيارة خطير والاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ إذا كان المستخدم لا يستجيب، ولكنها أيضًا تنشط عندما يتعثر بعض المتزلجين والمتزلجين على الجليد.
بالنظر إلى أن مرسلي الطوارئ يستجيبون لجميع المكالمات بدافع من الحذر الشديد، فإن تدفق الإنذارات الكاذبة قد فرض ضغوطًا على بعض مراكز الاتصال ويمكن أن يصرف الموظفين والموارد بعيدًا عن حالات الطوارئ الحقيقية.
وكانت هناك عدة تقارير حول هذه المشكلة في مناطق منتجعات التزلج الشهيرة الأخرى مثل كولورادو ومينيسوتا ويوتا وكولومبيا البريطانية وكندا منذ أن قدمت أبل الميزة العام الماضي.
ورداً على التقرير، قال متحدث باسم شركة أبل للصحيفة إن الشركة كانت تجمع التعليقات من مراكز اتصالات الطوارئ التي شهدت زيادة في مكالمات 911 الآلية بسبب هذه الميزة، دون مزيد من التفاصيل.
ويتم تمكين اكتشاف الأعطال افتراضيًا على جميع طرازات "أيفون 14" وساعة أبل، بما في ذلك Series 8 و Ultra والجيل الثاني من SE.
وعند اكتشاف عطل ما، يعرض جهاز أيفون أو ساعة أبل تنبيهًا أمام المستخدمين 10 ثوانٍ للعمل عليه. إذا كان المستخدم غير مستجيب، فسيبدأ الجهاز عدًا تنازليًا آخر مدته 10 ثوانٍ أثناء إطلاق الإنذار والاهتزاز / النقر، ثم الاتصال بخدمات الطوارئ.
ومع ذلك، نظرًا للمحيط الصاخب والملابس الخارجية السميكة، قد لا يدرك بعض المستخدمين أنه تم تشغيل الميزة.