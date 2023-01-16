ميزة اكتشاف الأعطال من أبل تسبب إرباكا في مراكز الطوارئ

تسببت ميزة كشف الأعطال التي زودت بها شركة أبل سلسلة هواتفها الأخيرة "أيفون 14" في أزمة وارتباك لدى مراكز الطوارئ في عدد من البلدان.

واستقبلت مراكز الطوارئ العديد من الاتصالات المزيفة بسبب اكتشاف هواتف أيفون وساعات أبل أعطالا غير حقيقية، خاصة لدى أصحابها.

وكشف تقرير لصحيفة "نيويورك بوست" أن مقاطعة غرين في نيويورك ومقاطعة كاربون في ولاية بنسلفانيا شهدتا زيادة مرهقة في مكالمات 911 الكاذبة من منتجعات التزلج المحلية بسبب اكتشاف الأعطال.

وتسمح هذه الميزة باكتشاف حادث سيارة خطير والاتصال تلقائيًا بخدمات الطوارئ إذا كان المستخدم لا يستجيب، ولكنها أيضًا تنشط عندما يتعثر بعض المتزلجين والمتزلجين على الجليد.

بالنظر إلى أن مرسلي الطوارئ يستجيبون لجميع المكالمات بدافع من الحذر الشديد، فإن تدفق الإنذارات الكاذبة قد فرض ضغوطًا على بعض مراكز الاتصال ويمكن أن يصرف الموظفين والموارد بعيدًا عن حالات الطوارئ الحقيقية.