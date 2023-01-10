علماء يجمعون الفضلات البشرية لإنشاء قبو من ميكروبات الأمعاء

يقوم فريق دولي من العلماء في سويسرا بتجميد الفضلات البشرية، كجزء من جهد عالمي لتصنيف وحفظ تنوع بكتيريا الأمعاء البشرية.

وكان تم إرسال حزم من الفضلات البشرية المجمدة من جميع أنحاء العالم إلى أحد المختبرات في جامعة زيورخ؛ بهدف إنشاء قبو يهدف إلى الحفاظ على الكائنات الحية المهددة بالانقراض والتي تعيش في أمعاء البشر.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يوجد تريليونات من البكتيريا والفطريات والميكروبات التي تعيش في الجهاز الهضمي، العديد منها مفيد لصحة الإنسان ويؤثر على التمثيل الغذائي والجهاز المناعي، كما تلعب دورًا رئيسًا في عملية هضم الأطعمة وامتصاص العناصر الغذائية الأساسية، مثل: الفيتامينات، والمعادن، وتجديد بطانة الأمعاء والجلد، وإصلاح الخلايا التالفة، واستبدال الخلايا الميتة بخلايا جديدة.