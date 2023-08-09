بدقة 90%.. جهاز متطور يكتشف سرطان الجلد في مرحلة مبكرة

ابتكر فريق طبي جهازًا طبيًّا ثوريًّا هو الأول من نوعه يمكنه الكشف عن سرطان الجلد في مرحلة مبكرة استنادًا إلى حالة الأوعية الدموية.

ويتألف الجهاز من كاميرا رقمية وميكروسكوب وزجاج تسوية وحامل ثلاثي القوائم ومصدر طاقة وبرامج فريدة.

ويلتقط الجهاز صورًا لمنطقة من الجلد بسرعة 90 لقطة في الثانية، ويحدد الطبيب من بين الصور التي التقطها الجهاز وجود علامات لإصابة الشخص بالسرطان مستقبلًا أم لا.

وذكر علماء جامعة "سيتشينوف" الطبية، أن الجهاز عبارة عن منظار للشعيرات الدموية بالفيديو يمكن بواسطته الكشف عن المراحل المبكرة لجميع أنواع السرطانات، وفقًا لموقع "gazeta".

ويعتمد الجهاز الجديد في عمله على رصد تشوه الأوعية الدموية قبل ظهور العلامات الأولى لسرطان الجلد بفترة طويلة.

وقالت الدكتورة لودميلا سميرنوفا، إن الشخص القلق من ظهور شامة أو نمو جسم غريب في الجلد يستطيع الآن مراجعتنا لفحصه باستخدام الجهاز الجديد".

وأكدت أن هذه التقنية غير جراحية وآمنة ووفقًا لنتائجها، يمكننا أن نحدد فورًا ما إذا كان كل شيء على ما يرام، أو أن هناك شكًا بوجود ورم يجب إزالته، وتبلغ دقة التشخيص بالجهاز 85-90% بحسب سميرنوفا.