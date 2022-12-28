الحصاد التقني.. واقع الطاقة الخضراء في 2022

طور باحثون من مختلف دول العالم، خلال عام 2022، تقنيات رائدة لتوليد الطاقة الكهربائية بأساليب مستدامة وخضراء، تغني عن استخدام مشتقات الوقود الأحفوري المسبب لانبعاثات الغازات الدفيئة المسببة للاحترار العالمي.

وهنا نبذة عن أبرز التقنيات الخضراء التي ستساهم برسم مستقبلنا:

توليد الطاقة الشمسية ليلا

ابتكر باحثون من جامعة "جنوب ويلز" الجديدة الأسترالية، في مايو/أيار 2022، تقنية لتوليد الطاقة الشمسية في الليل، بالاعتماد على الحرارة التي تشع على شكل أشعة تحت حمراء على غرار حرارة الأرض الصادرة نحو الفضاء نتيجة تبريدها ليلا.