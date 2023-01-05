يقلل من المخاطر الصحية.. ابتكار نعل يعمل بالذكاء الاصطناعي
ابتكرت شركة GAIT-TECH الإيطالية نعلًا ذكيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويجعل ارتداء الكعب العالي أكثر راحة، إذ يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية على المدى الطويل.
ويستند النعل الذكي على وسائد أثناء المشي ويعيد توزيع الضغط على طول القدم، وتم دمجه في الحذاء بمرحلة التصنيع، لذلك فهو غير مرئي ولا يظهر بشكل محرج تحت القدم.
وصمم النعل مصمم الأحذية الإيطالي دييغو دولشيني، الذي عمل سابقًا مع علامات تجارية بما في ذلك بالمين ودولسي آند غافانا وغوتشي، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".
ويتم عرض النعل في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) هذا الأسبوع، في لاس فيغاس، على الرغم من أنه من غير الواضح متى ستتوفر الأحذية ذات النعل الداخلي للشراء.
وأشارت تقارير إلى أن الزوج من تلك الأحذية ذات النعل الذكي سيكلف أقل من 20 يورو، وهو سعر مريح جدًا للمصممين والمصنعين لأنه يتضمن الجهاز وتكامله.
ووفقًا للشركة التي تتخذ من كابري مقرًا لها، فإن "ابتكارها الميكانيكي الحيوي" المصنوع من البوليمر المعاد تدويره، سيحسن صحة المرأة ويخفف الألم ويمنع الإصابات.
ومن المعروف بالفعل أن ارتداء الكعب العالي لفترة طويلة يمكن أن يتسبب في كسور الإجهاد وآلام أسفل الظهر وانضغاط الأعصاب وتشوه الكعب وآلام العضلات وغير ذلك الكثير.
وقال أندريا جولدوني، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة GAIT-TECH: "لطالما كانت الأحذية ذات الكعب تمثل الأفضل من حيث الصورة والجاذبية والأنوثة".
وأضاف: "لكن في الوقت نفسه، لطالما كانت مرادفة للانزعاج والألم عند ارتدائها لفترة طويلة من الزمن".
وتابع: "يوفر حل النعل الداخلي تجربة من الراحة والتوازن لم تشعر به من قبل على الكعب، مما يسمح للنساء بارتداء أحذية ذات توسيد أفضل وألم أقل".
وأكد أنه بالإضافة إلى تخفيف الألم في أجزاء من القدم، فإن النعل يجعل عضلات الألوية والبطن أقل تورمًا وأكثر تناغمًا من خلال منح مرتديها "مشية نشطة وديناميكية".
وتقول GAIT-TECH إنها أول شركة تدمج مثل هذا الجهاز في نعل الكعب العالي أثناء مرحلة الإنتاج دون التضحية بـ "التصميم والجوانب الأسلوبية".
وحصل الابتكار على براءة اختراع دولية من مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الإيطالي، كما تم اعتماده من قبل روبرتو بيفوني في معهد جراحة العظام Rizzoli Bologna.
وتقول حوالي 70٪ من النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و68 عامًا إنهن يرتدين الكعب العالي، ولكن من خلال القيام بذلك، فإنهن يضحين بصحتهن بسبب جمالياتهن، بحسب الشركة.
ويضع الكعب العالي كل وزن مرتديه على مقدمة القدم، مما يضع ضغطًا شديدًا على أطراف عظام مشط القدم والمفاصل بين أصابع القدم والقدم، وهذا يزيد من خطر الإصابة بكسور الإجهاد والأورام العصبية - سماكة الأنسجة حول العصب في القدم - من بين الإصابات المحتملة الأخرى.
وتم إنشاء النعل لإعادة توزيع هذا الحمل المتزايد بين رؤوس مشط القدم، مما يجعل عمل المشط الأول والخامس أكثر فعالية، ويقلل من ضغط الحمل فوق الثلاثة الآخرين.