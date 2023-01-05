يقلل من المخاطر الصحية.. ابتكار نعل يعمل بالذكاء الاصطناعي

ابتكرت شركة GAIT-TECH الإيطالية نعلًا ذكيًا يعمل بالذكاء الاصطناعي، ويجعل ارتداء الكعب العالي أكثر راحة، إذ يمكن أن يقلل من المخاطر الصحية على المدى الطويل.

ويستند النعل الذكي على وسائد أثناء المشي ويعيد توزيع الضغط على طول القدم، وتم دمجه في الحذاء بمرحلة التصنيع، لذلك فهو غير مرئي ولا يظهر بشكل محرج تحت القدم.

وصمم النعل مصمم الأحذية الإيطالي دييغو دولشيني، الذي عمل سابقًا مع علامات تجارية بما في ذلك بالمين ودولسي آند غافانا وغوتشي، بحسب ما أوردته صحيفة "ديلي ميل".